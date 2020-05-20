شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأقمار الصناعية ترصد عاصفة آرثر الاستوائية من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتم مراقبة العاصفة الاستوائية من جانب القمر الصناعي GOES-16 التابع للإدارة، والمعروف أيضًا باسم GOES-East، الذى يرصد الطقس للنصف الشرقي من الولايات المتحدة في سلسلة الأقمار الصناعية البيئية التشغيلية الثابتة.

وقد أثرت العاصفة بالفعل على بعض البعثات الفضائية، حيث أجلت SpaceX الإطلاق المخطط لـ 60 قمرا صناعيا جديدا من ستارلينك كان من المقرر أن تطير هذا الأسبوع بسبب آثار العاصفة على ساحل الفضاء في فلوريدا.

وستبدأ المهمة الآن في وقت ما بعد المهمة التالية لـ SpaceX، وهي رحلة تجريبية طاقم من كبسولة Crew Dragon الجديدة التابعة لناسا المقرر في 27 مايو.

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ولا يبدأ موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي رسميًا حتى 1 يونيو، والذي لا يزال على بعد أسبوعين، وفقًا لـ NOAA، حيث سيستمر الموسم حتى 30 نوفمبر.

وفي معدل السنة الطبيعى، سيشهد المحيط الأطلسي حوالي اثنتي عشرة عاصفة مسماة خلال تلك الفترة، فيما شهد العام الماضي 18.

ووفقًا لتوقعات مركز الأعاصير الوطني التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، تجلب العاصفة الاستوائية آرثر أمطارًا غزيرة وعواصف إلى شمال كارولينا اليوم، ومن المتوقع بعد ذلك أن تتحول تدريجيًا شرقاً بحلول الغد.

وأضافت التوقعات أن العاصفة ستفقد غدًا أيضًا سرعات الرياح المستمرة، التي لا تزيد حاليًا عن 45 ميلاً في الساعة (72 كم / ساعة)، والتي تصنفها على أنها عاصفة استوائية.