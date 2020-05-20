شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب تسمح بنشر فيديوهات لمدة 30 ثانية فى "الحالة" .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الشهر الماضي، أجرت منصة التراسل الفوري واتس آب تغييرًا على ميزة الحالة في تطبيقها للمستخدمين، حيث خفضت الشركة مدة رسالة الحالة التي ينشرها المستخدمين إلى 15 ثانية فقط، لكن يبدو أن الشركة الآن تتراجع عن هذه الميزة، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وفقًا لأحدث تقرير صادر عن WABetaInfo وهي البوابة الإلكترونية التي تتتبع التغييرات والميزات القادمة على التطبيق المملوك لفيس بوك، فإن أحدث إصدار تجريبي من واتس آب على أندرويد والذى يحمل الإصدار رقم 2.20.166 - أعاد دعم النشر حتى 30 ثانية كتحديثات الحالة الطويلة.

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وقال WABetaInfo: "التغيير متاح عند التحديث إلى هذا الإصدار التجريبي، ولكن قد يتم طرحه للإصدارات القديمة أيضًا كتحديث من جانب الخادم، ويتطلب بعض الوقت ليتم تطبيقه على كل مستخدم"، وقد تم تنفيذ الحد الأقصى لنشر رسالة حالة قصيرة لكل من iOS وAndroid، ومع ذلك، أبلغ WABetaInfo التغيير مرة أخرى إلى 30 ثانية فقط لنظام أندرويد، لكن يجب أن ينطبق الشيء نفسه على iOS أيضًا.

يذكر أنه في أبريل عندما قام واتس آب بهذا التغيير على منصته، لم تقدم الشركة أي سبب لذلك، على الرغم من أنه تم التكهن أنه يتم القيام به للحد من حركة المرور على خوادمه، وتمامًا مثل المرة الأخيرة، هذه المرة أيضًا لا يوجد تفسير لرجوعها.

كذلك فميزة أخرى قادمة لـواتس آب هي دعم غرف ماسنجر، حيث تم اكتشاف جميع الإصدارات التجريبية من أندرويد وiOS بالإضافة إلى إصدارات الويب من النظام الأساسي باستخدام هذه الميزة، وبالنسبة لكل من مستخدمي أندرويد وiOS، فإن استخدام Messenger Room يعيد توجيه المستخدمين إلى تطبيق فيس بوك ماسنجر.