طريقة تعطيل Automatic Repairs في ويندوز 10

يقدم ويندوز 10 عملية إصلاح تلقائية تحت مسمى Automatic Repairs تعمل تلقائياً عندما يتم إيقاف تشغيل الجهاز أو إغلاقه بطريقة خاطئة وهي طريقة يقدمها ويندوز 10 إلى المستخدمين لإصلاح الأخطاء التي تحدث بسبب إيقاف التشغيل الخاطئ.

ربما تكون نية ويندوز 10 طيبة ولا بأس بها ولكن في الحقيقة ففي أوقات كثيرة عندما يبدأ الـ Automatic repairs بالعمل فإنه لن يعمل بشكل جيد وسيتسبب في دخولك في دورة إعادة تشغيل ووقت طويل حتى تعمل ولهذا فإن الـ Automatic Repairs تمثل عبء على المستخدم عندما تعمل بمفردها، فحتى وإن حاولت أن تعيد تشغيل جهاز الكومبيوتر أو تغلقه مباشرة دون أن ينتهي عملية الإصلاح الذاتي فإنك ستؤدي في النهاية لبدءها مرة أخرى من جديد.

إيقاف الإصلاح الذاتي Automatic Repairs لتشغيل الويندوز بشكل طبيعي :

لتتمكن من إيقاف دورة الإصلاح الذاتي الخاصة بويندوز 10 يجب عليك في البداية أن تتمكن من الوصول إلى واجهة الأوامر CMD بأي طريقة كانت، ولكن لأنك لن تتمكن من الدخول إلى نظام ويندوز 10 بشكل إعتيادي يمكنك الوصول إليه من خلال قائمة الـ Troubleshoot Menu وإليك الطريقة:

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قم بالضغط على زر إيقاف التشغيل الخاص بجهاز الكومبيوتر حتى تغلق الجهاز .

الآن قم بتشغيل الجهاز ثم إضغط على زر F11 في لوحة المفاتيح

ستتمكن من الوصول الآن إلى قائمة Troubleshoot Menu

الآن قم بالدخول إلى قائمة Advanced Options ثم Command Prompt

ستفتح أمامك الآن قائمة واجهة أوامر التشغيل ثم قم بكتابة الأمر التالي : bcdedit /set {current} recoveryenabled no

الآن قم بإغلاق النظام ثم إعادة التشغيل وإن كان النظام إستقر أو كان الخطأ من جولة الإصلاح الذاتي فإن النظام سيقلع بشكل طبيعي ومناسب.

لأي سبب قد ترغب في إعادة تشغيل الإصلاح الذاتي يمكنك إعادة الخطوات التالية ولكن قم بكتابة الأمر التالي بدل الذي ذكرناه في الأعلى . bcdedit /set {current} recoveryenabled yes

قم الآن بإعادة تشغيل النظام لتتمكن من الإقلاع مع تفعيل وضع Automatic Repairs .

هل يجب أن تترك الإصلاح الذاتي يعمل ؟

بعض الأنظمة الداخلية في ويندوز 10 مفيدة حقاً ومفيدة في بعض الأوقات القليلة ولكن هذا ليس وضعنا هنا، فهذه مشكلة عانيت منها بشكل شخصي أن يكون النظام يعمل بشكل جيد وحصل إنقطاع للتيار الكهربائي لأي سبب معتاد ولا توجد أي مشاكل ولكن النظام يرى أن هناك مشكلة ويجب عليه أن يصلحها و لأنه لا توجد مشكلة فإنك لن تنتهي من هذه الدورة.

في النهاية هذه طريقة لإيقاف الإصلاح الذاتي Automatic Repairs ولك الإختيار بإن تتركه يعمل أو توقفه .