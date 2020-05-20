تكنولوجيا: Razer تقدم سماعة الرأس Opus بميزة إلغاء الضوضاء وسعر 200 دولار

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Razer عن إصدار جديد من سماعات الرأس التي تأتي بميزة إلغاء الضوضاء مع سعر جيد 200 دولار، كما تدعم سماعة Razer Opus أعلى جودة في الصوتيات مع تصميم يدعم راحة المستخدم.
تنافس Razer خلال الفترة القادمة في سوق سماعات الرأس التي تتميز بميزة إلغاء الضوضاء، من خلال إصدار الشركة الجديد Razer Opus، التي تنطلق بشهادة THX التي تحدد معايير مشددة في مميزات سماعات الرأس، حيث أكدت THX على أن سماعة Razer Opus تأتي بمواصفات تتطابق مع المعايير المطلوبة.
تجمع سماعة Razer Opus بين جودة الصوتيات، وتوازن bass، حيث لا تتركز الصوتيات في منطقة محددة، أيضاً لا تأتي السماعة بميزة الصوت المحيطي المدمج كما في الإصدارات الأخرى من سماعات الألعاب.
أيضاً تدعم السماعة إلغاء الضوضاء، مع إمكانية ضبط الصوتيات عبر تطبيق مخصص بعنوان Opus على الهاتف، من جانب أخر تأتي سماعة Razer Opus بتصميم أنيق كما تدعم تجربة مريحة عند الإستخدام، أيضاً تنطلق السماعة باللون الأسود أو الأزرق اللامع.
كما تضم سماعة Razer Opus أزرار للتحكم في السماعة، كما تتميز ب3.5مم، وتدعم عمر شحن يصل إلى 25 ساعة مع ميزة إلغاء الضوضاء، ومن المقرر أن تتوفر سماعة Razer Opus غداً على موقع الشركة Razer.com.
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