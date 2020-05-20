شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستعيد رسائل واتس آب المحذوفة على أندرويد وأيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سبق لك أن حذفت رسائل واتس آب عن طريق الخطأ وكنت مستاء من ذلك؟ لا تقلق، فهناك طريقة لاستعادتها، إحدى السبل لاستعادة تلك الرسائل الممسوحة استرجاع الدردشة المحفوظة في النسخة الاحتياطية لدى iCloud أو Google Drive.

قبل تجربة الخطوات، تذكر دائماً أنك لا تستطيع استرجاع الدردشات إلا إذا كان خيار النسخة الاحتياطية مفعلاً في المقام الأول على واتس آب، ويعني هذا أنك إن لم تعمل نسخة احتياطية للدردشات من قبل، فلن تقدر على استرجاع أي رسائل أو دردشات قمت بمسحها.

احذف تطبيق واتس آب من هاتفك، سواء أكان يعمل بنظام أندرويد أو أكان هاتف أيفون.

أعد تثبيت التطبيق وقم بإعداده باستخدام رقم هاتفك .

حالما يتم إعداد التطبيق، فستتلقى سؤالاً عما إذا كنت تريد استرجاع الرسائل من النسخة الاحتياطية السحابية.

ستكون هذه النسخة الاحتياطية من Google Drive على أندرويد أو من iCloud على نظام iOS. اضغط استرجاع .

سيعيد هذا الرسائل التي حذفتها عن طريق الخطأ. لاحظ أنك إن تلقيت رسالة بعد أحدث نسخة احتياطية سحابية وقمت بحذفها، فلا يمكن استرجاعها.