شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير قناع شفاف يطهر نفسه ويلغى قفل الهواتف الذكية دون خلعه (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت الشركة الصينية Huami قناع شفاف يشبه قناع N-95، يمكنه تطهير نفسه تلقائيا، كما يساعد مرتديه على إلغاء قفل هاتفه الذكية دون إزالة معدات الحماية، فقد تساعد أقنعة الوجه في الحد من انتشار فيروس كورونا، ولكن المشكلة دائما كانت فى عدم القدرة على فتح الهواتف الذكية، حتى تمكنت الشركة الصينية من حل المشكلة باستخدام قناع بلاستيكي شفاف بتقنية مختلفة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الجهاز المسمى Aeri، تم تصميمه بمواد تكشف عن الوجه بالشكل الكافي للتعرف عليه بواسطة تقنية Face ID للهاتف الذكى.



القناع الجديد

ولعل الهدف من هذه الأقنعة هو تخفيف بعض الأعباء، بما في ذلك تنظيف الأقنعة وعدم وجود هاتف ذكي يتعرف على وجهك بالقناع.

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وقال Pengtao Yu، نائب رئيس التصميم الصناعي في Huami لـ TechCrunch: "سواء كان الناس بحاجة إلى فتح هواتفهم أم لا، فهم يريدون رؤية وجوه بعضهم البعض".



القناع الجديد

كما أن الشركة الصينية بصدد تطوير نموذج أولي من طراز Aeri، والذي يتوقعون طرحه في السوق في غضون ستة إلى 12 شهرًا.

وكانت أنشأت مجموعة من الباحثين برنامجًا تعليميًا حول كيفية إعداد Apple ID Face ID للتعرف على وجهك أثناء ارتداء القناع، ولكن وجد الفريق أنه لن تعمل جميع الأقنعة مع الحيل التي افترضوها".

وجاءت تجربة هذا القناع الذى سيطرح في غضون بضع شهور لحل عدة أزمات وتسهيل خروج الناس في أمان من منازلهم وتمكنهم أيضا من استخدام هواتفهم كيفما يريدوا.