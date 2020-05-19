تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم ومواصفات ساعة Realme الذكية المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لعقد مؤتمرها القادم في 25 من مايو لإطلاق شاشتها الذكية، وأيضاً ساعتها الذكية، واليوم كشفت التسريبات المصورة عن تصميم ومواصفات وأيضاً ألوان الساعة الذكية.

تتميز ساعة Realme الذكية بشاشة ملونة بحجم 1.4 إنش وبخاصية اللمس، مع شعار الشركة، حيث أكدت الشركة على أن الساعة الذكية ستضم أكبر شاشة في الساعات الذكية عند مستوى تسعير جيد.

تدعم شاشة ساعة Realme الذكية عرض التوقيت، وحالة الطقس في الواجهة، كما تعمل على عرض عدد الخطوات على مدار اليوم، مع عرض متوسط ضربات القلب يومياً، كما تأتي الساعة الذكية باثنان من السوارات، حيث تتميز السوارة الأولى بتصميم كلاسيكي، بينما يأتي النموذج الثاني بتصميم عصري لسوارة المعصم.

ويأتي وجه الساعة الذكية بإختيار واحد باللون الأسود فقط، بينما تتوفر سوارة الساعة الذكية بعدد 4 من الإختيارات في الألوان هم الأسود، الأزرق، الأحمر إلى جانب اللون الأخضر.

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أيضاً من المقرر أن تدعم ساعة Realme الذكية متابعة نشاط المستخدم في عدد 14 نمط رياضي يشمل تنس الطاولة، والتنس الهوائي، من بين أنماط أخرى، كما تدعم الساعة الذكية رصد معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة ولمدة 7 أيام، كما تضم مستشعر SpO2 لقياس مستوى الأكسجين في الدم.

يذكر أن ساعة Realme الذكية تقترن بالهاتف الذكي عبر تطبيق Realme Link للتحكم في الساعة الذكية، كما يمكن أن تدعم الساعة الذكية التحكم في الكاميرة، والموسيقى من بين مميزات أخرى.

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