تكنولوجيا: Honor تكشف عن سماعة X1 اللاسلكية وجهاز Router 3 مع إصدار Artist من ساعة MagicWatch 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت علامة Honor في مؤتمرها مؤخراً مجموعة من المنتجات الجديدة التي تشمل جهاز حاسب MagicBook Pro 2020، مع جهاز Honor V6 اللوحي، وجهاز تلفاز Vision X1، كما كشفت عن جهاز Router 3، وسماعة X1 اللاسلكية وإصدار Artist من ساعة MagicWatch 2.

جهاز Honor Router 3

يجمع جهاز راوتر 3 من Honor بين التسعير الجيد وميزة دعم شبكات Wi-Fi 6، حيث يصل سعر جهاز الرواتر إلى 31 دولار، على أن يتوفر في الأسواق العالمية في يوليو.

ويتميز جهاز Router 3 بعدد 4 من الهوائيات الخارجية التي تدعم الطي عند تحريك جهاز الراوتر، كما يضم الجهاز منافذ gigabit Ethernet على أن يدعم إتصال WAN.

سماعة Honor X1 اللاسلكية

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قدمت Honor سماعة Honor Magic اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، والتي تأتي بسعر 100 يورو، واليوم تنطلق سماعة X1 كبديل بسعر أقل 24 دولار أو 22 يورو، إلا أنها لا تدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، كما تضم بطارية تدعم عمر شحن يصل إلى 24 ساعة.

الإصدار الخاص من ساعة Honor MagicWatch 2 Artist

يتميز الإصدار الخاص من ساعة Honor MagicWatch 2 Artist الذكية بسوارات مميزة بنقوش ورسوم والتي تتوافق مع الخلفيات المميزة لجهاز الحاسب MagicBook Pro الذي يتوفر أيضاً مع حافظة تتميز بنفس رسوم ونقوش ساعة Honor MagicWatch 2 Artist الذكية.

يذكر أن جهاز Honor V6 اللوحي ينطلق للبيع في الأسواق العالمية خلال شهر يونيو، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن سعر الجهاز في وقت ما بين 6 إلى 13 من يونيو.

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