تكنولوجيا: كيف يمكنك مشاهدة البث الخاص بمؤتمر مايكروسوفت Build 2020؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق اليوم مؤتمر مايكروسوفت السنوي للمطوريين Build، لتستعرض عملاق البرمجيات الجديد في منصة Windows، وتطبيقات Office، إلى جانب خدمات الشركة السحابية، وفي السطور القادمة نوضح كيفية متابعة البث الخاص بالمؤتمر اليوم.

يجمع مؤتمر المطوريين Build سنوياً حوالي 5000 مشترك من المطوريين، بقيمة إشتراك 2000 دولار لحضور المؤتمر، ويختلف الحال في مؤتمر Build 2020، الذي يبث على شبكة الإنترنت هذا العام نتيجة لتداعيات إنتشار فيروس كورونا، كما يتم البث بشكل مجاني دون أي إشتراك.

تستضيف مايكروسوفت المؤتمر على مدار 48 ساعة، حيث يتم بث محتوى مؤتمر Build بدءاً من اليوم، ويمكن للمستخدمين متابعة الإعلانات الرئيسية، أو إعادة الحدث لاحقاً، كما يمكن للمستخدمين التسجيل لحضور جلسات مختلفة تعقد في مواعيد مختلفة على مدار اليوم.

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كيف يمكنك متابعة Build 2020؟

يمكن للمستخدمين التسجيل في البداية لمتابعة بث فعاليات المؤتمر عبر صفحة Build 2020 الرسمية، حيث سيتم بث جميع الجلسات الخاصة بالمؤتمر التي يبلغ عددها 604 على موقع مايكروسوفت، كما سيتاح للمستخدم إنشاء جدول زمني لحضور الفعاليات ومعرفة التوقيت الخاص لكل حدث، أيضاً سيتم بث الحدث عبر Twitch، إلا أن الشركة لم تشارك الرابط الخاص بالقناة التي ستسضيف البرامج حتى الآن.

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