الكشف عن تصميم ومواصفات الهاتف Huawei Enjoy Z 5G قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Enjoy Z 5G في اليوم 25 من شهر مايو الجاري، ولكن يبدو أنه تم رصد هذا الهاتف على بعض المتاجر الإلكترونية الصينية اليوم مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على تصميمه ومواصفاته التقنية.

بناءً على ذلك، إتضح لنا أن الهاتف Huawei Enjoy Z 5G سيأتي مع شاشة بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz وبقطع في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وسيأتي كذلك مع معالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710F أو MediaTek Dimensity 800، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB.

وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا التسريب الجديد كذلك أن الهاتف Huawei Enjoy Z 5G الجديد سيضم أيضًا ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة والأخيرة. وكما يمكنك أن تتوقع، فمن المفترض أن يأتي هذا الهاتف بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.

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للآسف، هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن كما أن هوية المعالج المستخدم في هذا الهاتف لا يزال في محل شك على الرغم من أننا نتوقع أن يستخدم المعالج MediaTek Dimensity 800. عمومًا، سنتأكد من كل شيء يوم 25 مايو، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.