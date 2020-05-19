Netflix ترفع القيود التي فرضتها على جودة البث في أوروبا

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لإرتفاع الطلب على خدمات بث الأفلام والفيديوهات والأفلام في جميع أنحاء العالم بسبب بقاء المزيد من الأشخاص في منازلهم نظرًا لتفشي فيروس COVID-20، فقد كان يتوجب على شركة Netflix، مثل معظم الخدمات الأخرى، الحد من جودة البث في أوروبا. عادت الأشياء إلى طبيعتها وأعلنت Netflix أنها قامت في النهاية بتخفيف معدل نقل البيانات.
في إحدى الفترات، بدى الثقل واضحًا على البنية التحتية للإنترنت، ولكن هذا الأمر تحسن في الأونة الأخيرة، وفي بعض المناطق، تقوم Netflix بإستعادة معدل البث الأصلي إلى 4K والدقات الأخرى. لذا في بعض المناطق، يجب أن يبدأ المستخدمون في رؤية التغيير في حساباتهم. إنه تدريجي، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت في بعض المناطق.
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