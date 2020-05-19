Honor تكشف النقاب رسميًا عن الجهاز اللوحي Honor V6 مع شاشة 2K بحجم 10.4 إنش، والدعم لـ 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بالتشويق للجهاز اللوحي Honor V6 في الأسبوع الماضي، واليوم قامت العلامة التجارية الصينية أخيرًا بإزاحة الستار رسميًا عن هذا الجهاز اللوحي.

ووفقا لشركة Honor، فقد أكدت لنا أن الجهاز اللوحي الجديد Honor V6 يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 10.4 إنش وبدقة 2000×1200 بكسل تغطي 84 في المئة من واجهة الجهاز، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 985، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 7250mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W من خلال منفذ USB Type-C.

من ناحية أخرى، أكدت لنا الشركة الصينية كذلك أن الجهاز اللوحي Honor V6 يأتي مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الجهاز اللوحي يأتي كذلك مع القلم الإلكتروني Magic Pencil والذي يدعم 4096 مستوى من حساسية الضغط، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Magic UI 3.1 التابعة للشركة.

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وبصرف النظر عن القلم الإلكتروني Magic Pencil، فالجهاز اللوحي Honor V6 يأتي كذلك مع لوحة مفاتيح قابلة للفصل تسمح لك بتحويل Honor V6 من جهاز لوحي عادي إلى حاسوب محمول، والعكس بالعكس. للآسف، المعلومات المتعلقة بالسعر وموعد الإطلاق الرسمي غير متاحة لدينا في الوقت الراهن، ولكن نعدكم بتحديث الموقع فور توصلنا بهذه المعلومات.