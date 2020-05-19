Realme تعد بسطوع عالي وصوت عالي الجودة في تلفازها الذكية القادم Realme TV

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا شركة Realme في وقت سابق أنها تعتزم الكشف عن ثمانية منتجات جديدة في اليوم 25 من شهر مايو الجاري، ومن بينها الهاتف Realme X50 Pro Player، والساعة الذكية Realme Watch، فضلا عن التلفاز الذكي Realme Watch. وكما رأيتم معنًا جميعًا على الأرجح، فقد قامت شركة Realme فعلاً بالتشويق للهاتف Realme X50 Pro Player، وهي الآن قررت التشويق للتلفاز الذكي Realme TV بعدما قامت بالتشويق أيضًا لساعتها الذكية Realme Watch.

اليوم، أكدت لنا شركة Realme أن التلفاز الذكي Realme TV سيأتي بـ ” تصميم راقي خالي من إطار الشاشة “، وسيضم شاشة تمتاز بسطوع عالي يصل إلى 400 شمعة مما يجعلها توفر سطوع أعلى بنحو 20 في المئة من التلفزيونات الأخرى التي تكلف نفس سعر Realme TV. والفضل في ذلك يعود إلى محرك معالجة الصور Chroma Boost.

وإلى جانب ذلك، سيتم تزويد التلفاز الذكي Chroma Boost بمعالج رباعي النوى من شركة MediaTek، وبمعالج رسوميات من فئة Mali-470 MP3. وللآسف، لا نعلم حتى الآن ما إذا كان هذا التلفاز الذكي سيعمل بنظام Android TV أو نظام تشغيل خاص، ولكنه بالتأكيد سيأتي مع مساعد رقمي.

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وبالنسبة للصوت، فقد قامت شركة Realme بتزويد تلفازها الذكي القادم Realme TV بأربع مكبرات للصوت بترتيب ستيريو مع القدرة على إخراج الصوت بقوة 24W والدعم لتكنولوجيا Dolby Vision.

لم يتم تأكيد ذلك بشكل رسمي حتى الآن، ولكن حصلنا في الفترة الماضية على معلومات من إحدى الهيئات التنظيمية في الهند تُفيد أن التلفاز الذكي Realme TV سيصل بحجمين مختلفين، وهما 43 إنش و 55 إنش، وسيستخدم شاشة بتكنولوجيا OLED. يبدو أنه سيتم الكشف عن المزيد من المعلومات الرسمية يوم غد الأربعاء.