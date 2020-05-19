Honor تكشف النقاب رسميًا عن طراز 2020 من حاسوبها المحمول Honor MagicBook Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - نسخة 2020 من الحاسوب المحمول Honor MagicBook Pro هي هنا الآن. تحتوي هذه النسخة الجديدة على شاشة بحجم 16.1 إنش تغطي 90 في المئة من الواجهة كما هو الحال في النسخة السابقة، ولكنها الآن مدعومة بالجيل العاشر من معالجات Intel Core i5 و Intel Core i7.

سمك الإطار المحيط بالشاشة يبلغ نحو 4.9 ملمتر فقط، والشاشة نفسها تمتاز بدقة FullHD وتدعم 100 في المئة من التدرج اللوني rRGB. هناك كاميرا ويب بدقة 1 ميغابكسل مُختبئة في لوحة المفاتيح وتستخدم ميكروفونات مزدوجة من أجل محادثات الفيديو. مكبرات الصوت المحيطة بلوحة المفاتيح هي أيضًا موطن لمستشعر بصمات الأصابع.

النسخة الأساسية من هذا الحاسوب المحمول الجديد تأتي مع المعالج Intel Core i5-10210U، ولكن يمكن ترقية المعالج إلى Intel Core i7-10510U. في كلا الحالتين هناك 16GB من الذاكرة العشوائية DDR4 و512GB من الذاكرة التخزينية SSD. وبالإضافة إلى معالج الرسوميات من شركة Intel، فهناك معالج رسوميات خارجي من فئة Nvidia MX350 مع 2GB من الذاكرة العشوائية DDR5.

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وفيما يخص الإتصالات، فالحاسوب المحمول الجديد يدعم Wi-Fi 5 و 2×2 MIMO والبلوتوث 5.0. وإلى جانب ذلك، فهو يأتي كذلك مع منفذ USB Type-C واحد، ومع ثلاثة منافذ USB Type-A 3.0، ومنفذ HDMI واحد ومنفذ السماعات 3.5mm. وبصرف النظر عن ذلك، فهذا الحاسوب يأتي كذلك مع بطارية بقوة 56Wh قادرة على توفير 14 ساعة من الإستخدام، ومع هيكل مصنوع من الألومنيوم مما يجعله يزن 1.7 كيلوجرام علمًا أن سمكه يبلغ 16.9 ملمتر.

عمومًا، الحاسوب Honor MagicBook Pro 2020 الجديد سيكون متوفرًا في الصين إبتداء من اليوم مقابل ما يُعادل 845 دولار أمريكي لنسخة Intel Core i5، ومقابل ما يُعادل 943 دولار أمريكي لنسخة Intel Core i7.