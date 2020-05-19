Realme تكشف لنا عن تصميم وميزات Realme Watch قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Realme بإزاحة الستار رسميًا عن تلفازها الذكي الأول وساعتها الذكية الأولى في اليوم 25 مايو. وحتى ذلك الحين، فقد قررت شركة Realme اليوم أن تكشف لنا عن تصميم ساعتها الذكية الأولى Realme Watch، وعن بعض الميزات التي ستأتي بها.
في البداية، كشفت لنا الشركة الصينية أن ساعتها الذكية القادمة Realme Watch ستضم شاشة بحجم 1.4 إنش تصفها الشركة بأنها أكبر شاشة في الهند في تلك الفئة السعرية. وكما تلاحظون، هذه الشاشة ستعرض الوقت والتاريخ واليوم، جنبًا إلى جنب مع معلومات الطقس، وعدد الخطوات في اليوم، والسعرات الحرارية المحروقة، وما يمكن أن يكون متوسط ضربات القلب اليومي.
الساعة الذكية Realme Watch ستأتي مع نوعين من الأحزمة، النوع الأول يُدعى Classic Strap والنوع الثاني يُدعى Fashion Strap. وعلى ما يبدو، هذه الأحزمة ستكون متاحة بتشكيلة مختلفة من الألوان تشمل الأزرق والأحمر والأخضر والأسود.
الساعة الذكية Realme Watch ستأتي مع 14 وضع للرياضة، كما أنها ستسمح بتتبع معدل ضربات القلب على مدار اليوم، فضلا عن ميزة قياس مستوى الأوكسجين في الدم.
كما هو الحال مع الأجهزة القابلة للإرتداء الأخرى من شركة Realme، فالساعة الذكية الجديدة Realme Watch سيكون من الممكن التحكم فيها من خلال تطبيق Realme Link، وستأتي مع ميزات مثل Idle Alert و Drink Reminder و Smart Notifications، والتي ستقوم بتحذيرك بشأن المكالمات والإشعارات الواردة من التطبيقات الأخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، ستسمح لك الساعة الذكية Realme Watch بالتحكم في الكاميرا والموسيقى بحيث سيكون بمقدور المستخدمين إستخدام الساعة الذكية كزر لإلتقاط الصور عبر الهاتف المقترن بالساعة وأيضا التحكم في الأغاني وتغييرها والتحكم في مستوى الصوت.
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