سامسونج تُعلن عن المستشعر Samsung ISOCELL GN1، ويمتاز بدقة 50 ميغابكسل

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج اليوم عن مستشعر جديد بدقة 50 ميغابكسل يُدعى Samsung ISOCELL GN1. وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول مستشعر لكاميرات الهواتف الذكية يحتوي على تقنية Dual Pixel و Tetracell معًا ويمتاز ببكسلات يبلغ حجمها 1.2μm لكل بكسل. يعني هذا الأخير أن المستشعر مصمم خصيصًا للتصوير في وضع دمج البكسلات، مما ينتج عن ذلك صورًا بدقة 12.5 ميغابكسل.

ووفقا لنائب الرئيس التنفيذي لقسم المستشعرات في شركة سامسونج، السيد Yogin Park، فقد أوضح أن المستشعر Samsung ISOCELL GN1 الجديد هو طريقة أخرى لشركة سامسونج لتقديم ” مستشعرات عالية الأداء تلبي إحتياجات السوق المتنوعة بشكل متزايد “.

دعم Dual Pixel، يعني أن كل بكسل يحتوي على إثنين من الديودات الضوئية، والتي تسمح بإستخدامها جميعًا للتركيز، تمامًا مثل المستشعرات العالية الدقة. تستفيد سامسونج أيضًا من ذلك وتقدم خوارزمية يمكنها أخذ المعلومات من كل ثنائي ضوئي على حدة لسحب صور 100 ميغابكسل. على الرغم من أن هذه الطريقة لن تؤدي إلى إنتاج صور مماثلة لتلك التي يمكن لمستشعرات 100 ميغابكسل التقليدية إلتقاطها، إلا أنه ينبغي أن تكون مفيدة عندما يكون مستوى التفاصيل أمرًا بالغ الأهمية.

Advertisements

قامت شركة سامسونج أيضًا بجلب Smart-ISO و HDR في الوقت الفعلي و EIS إلى المستشعر Samsung ISOCELL GN1 الجديد مع العلم بأن هذا الأخير يدعم كذلك تصوير فيديوهات 8K بمعدل 30 إطار في الثانية. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة سامسونج بدأت بالفعل عملية الإنتاج الضخم لهذا المستشعر، ومن المفترض أن يصل إلى أولى الهواتف الذكية في أي لحظة الآن.