رسومات حاسوبية مسربة تستعرض لنا التصميم المحتمل للهاتف Galaxy Note 20

فاطمة أيت طالب - دبي - قام المسرب الصيني الشهير Ice Universe اليوم بنشر مجموعة من الصور التي تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف Galaxy Note 20 القادم من سامسونج. هذه الصور المسربة الجديدة تستعرض لنا رسم حاسوبي لغطاء واقي مصمم على الأرجح للهاتف الرائد المقبل لشركة سامسونج، ولكن هذه الرسومات الحاسوبية لا تزال جيدة بما فيه الكفاية في حالة إذا إتضح أنها صحيحة لمعرفة أن Galaxy Note 20 سيضم أربع كاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية، فضلا عن ثقب في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية.

ومع ذلك، يرجى التعامل مع هذا التسريب بأقل قدر من الثقة لأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسريب التصميم المحتمل للهاتف Galaxy Note 20، على الرغم من أنه تم نشر هذه الصور من قبل مصدر لطالما كان صادقًا في الماضي.





وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد كشفت لنا أن الهاتفين Galaxy Note 20 و +Galaxy Note 20 سيكونا أول من يستخدم تقنية قراءة بصمات الأصابع Qualcomm 3D Sonic Max الجديدة من كوالكوم.

هذه التقنية الجديدة تسمح بإنشاء مساحة إستشعار أكبر بنحو ×17 من قبل، وتغطي 20mm×30mm علمًا أن المستشعرات الحالية تغطي مساحة 4mm×9mm فقط. وتجدر الإشارة إلى أنه يُمكن للمستشعر Qualcomm 3D Sonic Max الجديد مسح بصمتين في آن واحد، مما يزيد من مستوى الأمان الذي يقدمه النظام.

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وبالعودة إلى التقريرات السابقة كذلك، فقد كشف لنا أن الهاتف +Galaxy Note 20 سيضم شاشة أكبر بقليل مقارنة مع +Galaxy Note 10 الحالي يبلغ حجمها 6.87 إنش مع الإحتفاظ بالدقة البالغة +QuadHD وبكثافة البكسلات البالغة 497 بكسل في كل إنش.

أما بالنسبة للهاتف Galaxy Note 20، فقد كشف لنا تسريب الأمس أن هذا الهاتف سيضم شاشة بحجم 6.42 إنش وبدقة +FullHD. ويُشاع بأن شاشة OLED المستخدمة في الهاتف +Galaxy Note 20 سيتم إنتاجها بإستخدام تقنية LTPO، وهي التقنية التي من شأنها أن توفر الطاقة بنسبة 15 في المئة مقارنة مع تقنية LTPS التي سيتم إستخدامها في شاشة الهاتف Galaxy Note 20. وتم رصد تقنية LTPO لأول مرة في Apple Watch Series 4، ولكن قررت سامسونج إستخدام شاشة LTPO لأول مرة في الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2.

يبدو أيضًا أن الهاتف Galaxy Note 20 سيُفوت قطار معدل التحديث العالي، وسيأتي مع شاشة قادرة على بلوغ 60Hz على مستوى معدل التحديث. من ناحية أخرى، سيكون الهاتف +Galaxy Note 20 قادرًا على بلوغ معدل التحديث السلس 120Hz.