فيسبوك تعلن عن خدمتها الجديدة Facebook Shops

أعلنت الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك (مارك زوكربيرج) اليوم الثلاثاء عن خدمتها الجديدة (متاجر فيسبوك) Facebook Shops التي ستسهل على الشركات إدراج منتجاتها على فيسبوك، وإنستاجرام.

وأوضحت الشركة أن Facebook Shops – التي ستتوفر مجانًا – ستسمح للشركات بإعداد قوائم المنتجات في صفحة فيسبوك الخاصة بها، أو الملف الشخصي في إنستاجرام، أو القصص، أو في الإعلانات. ومستقبلًا، ستتيح الخدمة أيضًا للشركات بيع المنتجات للعملاء من خلال ميزات الدردشة في واتساب، ومسنجر، وإنستاجرام دايركت. وسيكون بإمكانهم أيضًا وضع علامات على المنتجات أثناء البث المباشر لفيسبوك وإنستاجرام، حتى يتمكن العملاء من النقر على العلامات ونقلهم إلى صفحة طلب المنتج.

وسمحت الشركة سابقًا للشركات بإدراج المنتجات في شبكة فيسبوك، وإنستاجرام، لكن Facebook Shops ستتيح لها تحميل فهارسها مرة واحدة لتسهيل الوصول إليها عبر تطبيقات فيسبوك العديدة.

وقال زوكربيرج في

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عبر فيسبوك: “إنها تجربة بسيطة ومتسقة واحدة عبر هذه المجموعة من التطبيقات، مما يعني أنها أسهل للأشخاص”. وأضاف: “إن هذا يعني بالطبع أنه ستكون هناك تحويلات أعلى ومبيعات أكثر للشركات الصغيرة”.

وتأتي خدمة Facebook Shops في إطار تكثيف الشركة لجهودها لدعم الشركات الصغيرة خلال جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19)، وقال زوكربيرج: إنه شارك شخصيًا في تطوير هذه الخدمة.

وقال زوكربيرج يوم الثلاثاء: إن الشركات الصغيرة تشكل الغالبية العظمى من المعلنين عبر فيسبوك البالغ عددهم أكثر من 8 ملايين معلن. ومع أن الخدمة مجانية، إلا أنها ستشجع الشركات الصغيرة على المشاركة بنشاط بالنظام الأساسي. ومنذ أن بدأ الوباء، أعلنت الشركة عن برنامج بقيمة 100 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة من خلال المنح وطريقة للشركات الصغيرة لبيع بطاقات الهدايا مباشرة إلى المستهلكين عبر فيسبوك.

وقال زوكربيرج: إنه من الممكن لخدمة Facebook Shops ومنتجات التجارة الإلكترونية الأخرى أن تساعدها على المدى الطويل على زيادة مبيعات الإعلانات. وأضاف: “نموذج أعمالنا هنا هو الإعلانات، لذا بدلًا من تحصيل رسوم تجارية من Shops، فإننا نعلم أنه إذا كانت Shops ذات قيمة للشركات، فسيرغبون عمومًا في تقديم عروض أسعار أكبر للإعلانات”. وأضاف أيضًا: “سنجني المال في النهاية بهذه الطريقة”.

ومع أن Facebook Shops ستسهل على الشركات إدراج منتجاتها في فيسبوك، إلا أنه في معظم الحالات سيتعين على المستخدمين مغادرة فيسبوك والتوجه إلى موقع الشركة الإلكتروني لإكمال الشراء. وسيكون فقط بإمكان الشركات المشاركة في Facebook Checkout – وهو برنامج تختبر فيسبوك وفق نظام الدعوة – إجراء المعاملات في الشبكة الاجتماعية. وتفرض فيسبوك رسوم بيع للمبيعات التي تتم من خلال Checkout، ولكن لم يُعلن عن مبلغ أو طبيعة تلك الرسوم لأن هذا البرنامج لا يزال في المرحلة التجريبية.

وأشارت الشركة إلى أنها تعمل مع شركاء، مثل: Shopify و BigCommerce وغيرهما لدعم الشركات الصغيرة. وقالت فيسبوك: إنه سيبدأ إطلاق Facebook Shops اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وستصبح متاحة على نطاق أوسع خلال الأشهر المقبلة.