شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تنفى رفض التعاون مع الـFBI وتكشف أسباب عدم إنشاء ثغرة تجسس بهواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت شركة أبل في بيانها الرسمي شكوى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي من أنها لم تقدم أي مساعدة لمكتب التحقيقات الفدرالي في فتح هاتف أيفون القاتل في حادث إطلاق النار بينساكولا، ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، قالت شركة Apple في دفاعها: "إن الادعاءات الكاذبة التي تم تقديمها بشأن شركتنا هي ذريعة لإضعاف التشفير وغيرها من الإجراءات الأمنية التي تحمي ملايين المستخدمين وأمننا القومي".

وقالت شركة آبل في بيانها إن الشركة قدمت كل الدعم البيانات لمكتب التحقيقات الفدرالي، حيث قالت: "قدمنا ​​كل جزء من المعلومات المتاحة لنا، بما في ذلك النسخ الاحتياطية على iCloud، ومعلومات الحساب وبيانات المعاملات لحسابات متعددة، وقمنا بتقديم دعم تقني واستقصائي مستمر ومستمر لمكاتب مكتب التحقيقات الفدرالي في جاكسونفيل، وبينساكولا، ونيويورك على مدار الأشهر منذ ذلك الحين".

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وقد انتقد المدعي العام الأمريكي وليام بار ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي شركة أبل في مؤتمر صحفي مؤخرًا وقال: "لم نتلق أي مساعدة من شركة آبل"، وقال بار، منتقدًا سياسة أبل في إعطاء الأولوية لخصوصية المستخدم وعدم إنشاء باب خلفي لوكالات تطبيق القانون".

وقال بار: "لسبب ما، هناك بعض شركات التكنولوجيا التي تشعر أنها فوق ذلك وأن بإمكانها اتخاذ قرارات من جانب واحد بناءً على أعمالها الاهتمام وبغض النظر عن المخاطر التي يتعرض لها الجمهور ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك".

وقالت شركة أبل ردا على إنشاء باب خلفي للشرطة في أجهزة أيفون: "هذا لأننا نتحمل مسؤوليتنا تجاه الأمن القومي على محمل الجد بحيث لا نؤمن بإنشاء باب خلفي - واحد سيجعل كل جهاز عرضة للممثلين السيئين الذين تهدد أمننا القومي وأمن البيانات لعملائنا، فلا يوجد شيء مثل الباب الخلفي فقط لأناس طيبون، والشعب الأمريكي ليس عليه الاختيار بين إضعاف التشفير والتحقيقات الفعالة. "