شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طالب سعودى يكتشف ثغرات أمنية بشركات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف طالب علوم الحاسب الآلى بجامعة أم القرى حمود الهلماني؛ ثغرة لدى شركة SAP الأوروبية للبرمجيَّات، التى أدرجت اسمه ضمن قائمة جهود باحثى الأمن السيبرانى لشهر مارس 2020 فى صفحة الاستجابة للتهديدات السيبرانية بموقعها الرسمى، كما اكتشف ثغرتين بجامعتَى كارنيجى ميلون الأمريكية، وميونخ الألمانية، أقرَّها البروفيسور مارتين روكرت الذى يعمل بالجامعة الألمانيَّة، وحاز شكر وتقدير المركز الوطنى الإرشادى للأمن السيبراني.

وأوضح عضو نادى الأمن السيبرانى فى فرع الجامعة بالليث حمود الهلماني؛ أن تعلم أساليب البرمجة ومواكبة تطوراتها أسهم فى تنمية مهارته العلمية فى التنقيب عن الأخطاء فى المواقع، وتجاوزها وفق آلية تعاملٍ دقيقة، نتج عنها اكتشاف ثغرات فى مواقع مؤسسات رائدة على مستوى العالم، بإشراف رئيس قسم تقنية المعلومات الدكتور مروان البحر، وتوجيه عميد الكلية الدكتور إسكندر هوساوي.

وشارك الهلماني؛ عبر منصة اكتشاف الثغرات التابعة لهيئة الأمن السيبرانى والدرونز، بثغرات تمكن من اكتشافها لدى بعض الجهات المحلية، وما زالت المراسلات قائمة بينه وبين قطاعات محلية ودولية بشأن العمل على حل عدد من الثغرات الأمنية، حسب صحيفة سبق السعودية.

يُذكر أن الطالب اكتشف فى وقت سابق ثغرة لدى شركة جوجل فى موقع الـ "يوتيوب"، تسمح للمتصفح بالاطلاع على خصوصية المستخدمين وتجاوز آلية الأمان، وحاز مكافأة أقرَّتها الشركة ضمن سياستها لاكتشاف الثغرات عقب تحقق الفريق الأمنى من صحتها.

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