شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة كندية تطور قناعا للوجه مضادا لفيروس كورونا يشبه "بدلة الفضاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة VYZR technologies الكندية قناع واقى للوجه من فيروس كورونا، والذى يشبه بدلة الفضاء، إذ تم تجهيز القناع BioVYZR 1.0 بمروحة تعمل بمحرك والتى تدفع الهواء من خلال المرشحات، وتعمل على إزالة مسببات الأمراض الضارة، كما أن القناع كبير بما يكفى لمنع المستخدمين من لمس وجوههم ونقل العدوى.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تم تمويل قناع الوجه بأكثر من 204،000 جنيه استرلينى استثمار من المؤيدين بما فى ذلك الأطباء والممرضات وأطباء الأسنان من خلال منصة التمويل الجماعى Indiegogo.



قناع للوجه

ووصل القناع إلى خطوط التجميع الشهر الماضى، وسيتم شحنه ابتداء من الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يكلف حوالى 141 جنيهًا إسترلينيًا عند طرحه للبيع العام.

ويأتى هذا الابتكار الجديد وسط تكهنات واسعة الانتشار بأن أقنعة الوجه القياسية قد لا توفر الحماية الكافية من فيروسات التاجية، إلا ان هذا القناع متكامل، إذ يعلق المستخدمون القناع بحزام كبير حول الصدر ويتنفسون بشكل طبيعى، ويتم امتصاص الهواء بواسطة مروحة فى الجزء الخلفى من القناع، خلف الرأس، ويتم دفعه عبر المرشحات، ثم يُطرد من خلال جوانب القناع.



تصميم القناع

وأوضح المؤسس المشارك بالشركة Yezin Al Qaysi إن معدات الحماية الشخصية المستقبلية (PPE) توقف تقريبًا جميع مسببات الأمراض المحمولة جواً عن الوصول إلى مستخدمها.

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وقال: "نحن فى قبضة نقاش حاد حول ما إذا كان Covid-19 ينتقل فقط بواسطة قطرات كبيرة ، أو من خلال الهباء الجوى أيضًا، وحتى يتبلور الإجماع العلمى، سنحتاج إلى معدات الوقاية الشخصية التى يمكن أن تمنع بشكل فعال انتقال COVID-19 المحمول جواً، لهذا السبب صنعنا BioVYZR ".



القناع

بدأ إنتاج الجزء المنسوج من القناع بالفعل، بينما من المقرر أن يبدأ الإنتاج الشامل لنظام تنقية الهواء قريبًا، حسبما جاء فى تحديث نشر فى 17 مايو.