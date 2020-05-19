شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يقترح إطلاق 10 آلاف صاروخ إلى المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك أن سكان الأرض بمقدورهم إطلاق 10 آلاف صاروخ إلى المريخ لإجراء انفجارات نووية حرارية فى قطبيه وخلق ظروف ملائمة للحياة الأرضية هناك.

أفاد بذلك، أيلون ماسك، فى مدونته على تويتر معلقا على تصريح أدلى به المدير التنفيذى لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، ألكسندر بلوشينكو، بوكالة "تاس" حيث قال إن تغيير المناخ فى المريخ يتطلب إطلاق 10 آلاف صاروخ فضائى إلى الكوكب الأحمر.

وكان إيلون ماسك قد اقترح فى وقت سابق بإجراء سلسلة من الانفجارات النووية الحرارية فى قطبى المريخ. ويرى ماسك أن ذلك سيؤدى إلى تبخر غاز ثانى أكسيد الكربون المتجمد الذى يشكل القبعة الجليدية فى كل من قطبى الكوكب الأحمر، حسب روسيا اليوم.

أما الغاز المتبخر فسيجعل الغلاف الجوى للمريخ أكثر كثافة وسيخلق ظاهرة الاحتباس الحرارى، ما سيؤدى إلى رفع درجة الحرارة على سطح الكوكب.

فيما قال، ألكسندر بلوشينكو، ردا على ذلك أن الانفجارات النووية الحرارية فى قطبى المريخ ستتطلب إطلاق 10 آلاف صاروخ فائق الثقل من الأرض، الأمر الذى لن يكفى، حسب الخبير الروسى، لتغيير المناخ فى الكوكب الأحمر.

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كشف إيلون ماسك، فى يناير الماضى شركته بصدد بناء 100 مركبة Starship كل عام، لوضع مليون شخص على المريخ بحلول عام 2050، حيث يهدف إلى جعل البشر "نوعًا متعدد الكواكب"، فقد أصدر مؤسس SpaceX إعلانًا غريبًا مع جدول زمني غير واقعي فيما يتعلق باستعماره للمريخ، بعد أن كان قد أعلن من قبل فكرة أغرب تشتمل على تفجيره الكوكب الأحمر بالنووى.