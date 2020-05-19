تكنولوجيا: سامسونج تعلن مستشعر الكاميرة ISOCELL GN1 بدقة 50 ميجا بيكسل

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري اليوم عن مستشعر الكاميرة الجديد ISOCELL GN1 بدقة 50 ميجا بيكسل، الذي يضم كلاً من تقنية Tetracell والبيكسل المزدوج معاً، مع حجم بيكسل 1.2μm.
يأتي مستشعر الكاميرة الجديد من سامسونج ISOCELL GN1 بدقة 50 ميجا بيكسل، مع ميزة دمج كل 4 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر، لدعم إنتاج صور بدقة 12.5 بيكسل، بكفاءة بيكسل بحجم 2.4μm.
أشار Yongin Park خلال الإعلان الرسمي عن مستشعر ISOCELL GN1، أن المسشعر يأتي ليقدم للأجهزة مستشعر يدعم إنتاج صور عالية الدقة، ومن المقرر أن تدعم تقنية البيكسل المزدوج اثنان من photodiodes في كل بيكسل، والتي ستدعم ميزة التركيز بشكل رئيسي.
كما تدعم سامسونج مستشعر ISOCELL GN1 الجديد بدقة 50 ميجا بيكسل بخوارزمية تعمل على جمع البيانات من كل photodiode لدعم سحب الصور بدقة 100 ميجا بيكسل، حيث من المقرر أن تعمل الخوارزمية على التركيز على تفاصيل أكثر دقة.
مستشعر ISOCELL GN1 الجديد بدقة 50 ميجا بيكسل يدعم Smart-ISO في الوقت الفعلي، وأيضاً دعم HDR، وEIS، كما يدعم المستشعر تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية، كما أكدت سامسونج على بدء الإنتاج الضخم للمستشعر بالفعل.
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