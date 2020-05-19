شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما الذى بحث عنه سكان العالم على جوجل الأسبوع الماضى؟ العناق الافتراضى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل عملاق محركات البحث عن أهم ما قام بالبحث عنه المستخدمون حول العالم هذا الأسبوع، حيث أعلنت الشركة، من خلال حسابها الرسمي على تويتر، عن أهم عمليات البحث للأسبوع الماضي، وتُظهر جميع "الترندات" التي كشفت عنها جوجل كيف يحاول الجميع الحفاظ على الاتصال مع بعضهم البعض مع الأخذ في الاعتبار ممارسة التباعد الاجتماعي حيث يواصل العالم محاربة الوباء العالمي لـ Covid-19.

وبحسب موقع TOI الهندى، فوفقا لجوجل، كانت هناك زيادة في الاتجاهات المتعلقة بـ "كيفية البقاء على اتصال" مما يجعلها تصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفي الشهر الماضي، بحث المستخدمون عن "كيفية البقاء على اتصال" أربع مرات أكثر مما بحثوا عن "كيفية الحفاظ على غرفتك نظيفة".

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بعد ذلك، بحث الأشخاص أيضًا عن طرق ووسائل لإرسال "عناق افتراضي" إلى أحبائهم، على وجه التحديد في الهند، تم البحث عن "رغبات عيد ميلاد الحجر الصحي" في الهند أكثر من أي مكان في العالم في آخر 30 يومًا، وفي الفلبين، تم الوصول إلى "عناق افتراضي" أكثر من أي مكان آخر في آخر 30 يومًا وفي أستراليا، تم البحث عن "زهور افتراضية" أكثر من أي مكان في العالم في نفس الوقت.

كما يبحث الأشخاص أيضًا عن وسائل للحفاظ على الرشاقة والتسلية في نفس الوقت الذي تُظهر فيه اتجاهات البحث ارتفاعًا في طلبات البحث المتعلقة بـ "دروس الرقص الافتراضية"، وتدعي جوجل أن "حفلة الرقص الافتراضية" هي أكثر اتجاهات البحث عن "الرقص الافتراضي" لعام 2020 حتى الآن.

وأخيرًا، حققت عمليات البحث المتعلقة "بأنشطة جماعية" ارتفاعات قياسية في جميع أنحاء العالم الشهر الماضي، وهذا يشمل عمليات البحث عن "مكالمة جماعية" و "هاتف جماعي" و "مشاهدة جماعية" التي تكشف عن جوجل، كما كشفت اتجاهات جوجل الأسبوع الماضي أن الأشخاص في جميع أنحاء العالم يركزون على تقنيات الاسترخاء حيث شهدت نتائج البحث مثل "موسيقى هادئة للاسترخاء" و "التأمل" ارتفاعًا كبيرًا، أيضا، كان الناس يبحثون عن "تمارين التنفس" و "كيفية التنظيم" أيضا.