شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض تلوث الهواء فى لندن 60 % منذ بدء إجراءات الإغلاق بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لندن انخفاضًا بنحو 60% تقريبًا في تلوث الهواء منذ بدء إجراءات إغلاق فيروس كورونا، وتم أخذ القياسات من أعلى برج BT وسمحت للعلماء بتتبع مستويات الميثان وثاني أكسيد الكربون بين الساعة 8 صباحًا و8 مساءً، حيث حلل مركز المملكة المتحدة للإيكولوجيا والهيدرولوجيا وجامعة ريدينج البيانات وشهد انخفاضًا بنسبة 58% في الانبعاثات مقارنة بالمستويات التاريخية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن النتائج متاحة على الإنترنت، حيث ترسم القياسات مستويات مباشرة للغازات الدفيئة ولا تعتمد على تقديرات تستند إلى مستويات الحركة، كما تفعل بعض الدراسات.

يعكس الانخفاض بنسبة 58% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن قرب الانخفاض اليومي البالغ 60% في تدفق حركة المرور في وسط لندن، والذي سجله النقل في لندن خلال الأسابيع الخمسة الأولى من إغلاق المملكة المتحدة.

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قالت الدكتورة إيكو نيميتز، من مركز المملكة المتحدة للإيكولوجيا والهيدرولوجيا (UKCEH): إن برج BT الذي يبلغ ارتفاعه 190 مترًا في وسط لندن هو منصة ممتازة لمراقبة التلوث في قلب أكبر مدينة في أوروبا، مضيفة "تقدم هذه القياسات نظرة ثاقبة فريدة للتغيرات في استخدام الوقود الأحفوري وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أثناء الإغلاق وكلما خرجنا منه تدريجيًا.

وأوضحت: "سيساعدوننا أيضًا على فهم كيف تغيرت انبعاثات الملوثات الأخرى خلال هذه الفترة غير المسبوقة"، حيث كان وسط لندن بمثابة مدينة أشباح لعدة أسابيع منذ أن تم تنفيذ الإغلاق من جانب بوريس جونسون في 23 مارس، ففى 16 مارس، حث الناس على العمل من المنزل عندما يكون ذلك ممكنًا وبعد سبعة أيام فرض الإغلاق.

أظهرت بيانات من أحدث دراسة، أن العاصمة استمعت إلى نصائحه في 16 مارس، مع انخفاض الانبعاثات بنحو 50 % مقارنة بالمعتاد في 23 مارس، وخلال الأسابيع الستة التالية ، استمرت الانبعاثات في الانخفاض.

كما أنه وفقا لـ 3 مايو، أحدث البيانات المتاحة، انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 70% في حين تم خفض انبعاثات الميثان بنحو 56 %، ومن الصعب تحديد السبب الدقيق لانخفاض التلوث، إذا كان التدفئة أو حركة المرور أو مصدر آخر.