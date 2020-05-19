تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف iQOO Z1 بمعالج Dimensity 1000 Plus ومعدل تحديث 144Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة iQOO التجارية التابعة لشركة vivo اليوم عن هاتف iQOO Z1 الذي يضم معالج Dimensity 1000 Plus، كما يدعم معدل تحديث 144Hz في الشاشة، مع كاميرة ثلاثية وسعر يبدأ من 310 دولار.

يتميز هاتف iQOO Z1 بشاشة LCD بحجم 6.57 إنش، ودقة عرض 2408 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة إلى اليمين مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يأتي هاتف iQOO Z1 برقاقة معالج Dimensity 1000 Plus التي تستخدم للمرة الأولى في الهواتف الذكية، أيضاً تأتي الذاكرة العشوائية في الهاتف بإختيارين 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

وتضم إعدادات الكاميرة الخلفية في الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro.

أيضاً ينطلق هاتف iQOO Z1 بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة iQOO UI، كما يضم الهاتف تقنية Multi-Turbo 3.5 لدعم آداء أفضل مع نظام تبريد سائل يدعم خفض الحرارة في الهاتف من 10-12 درجات.

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ويضم هاتف iQOO Z1 مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، مع مدخل 3.5مم للسماعات، أيضاً يدعم الهاتف Wi-Fi 6، مع الأنماط الثنائية SA/NSA لشبكات 5G، كما يمكن للهاتف أن يدعم اثنان من شرائح SIM لشبكات 5G، أيضاً يأتي الهاتف بتقنية NFC، كما يضم منفذ USB C، مع مكبرات صوتية super linear مزدوجة.

هاتف iQOO Z1 ينطلق بقدرة بطارية 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع SuperFlash بقدرة 44W، لدعم شحن نسبة 50% من البطارية خلال 23 دقيقة، أو شحن الهاتف بشكل كامل في 36 دقيقة.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف iQOO Z1 بألوان الفضي والأزرق بسعر 310 دولار للنموذج الرئيسي، على أن يتوفر للحجز المسبق على موقع vivo الرسمي، كما ينطلق للبيع في الأول من يونيو في السوق الصيني.

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