تكنولوجيا: رصد هاتف Pixel 4a في بث مباشر على شبكة اليوتيوب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف أحد مستخدمي شبكة اليوتيوب عن هاتف Pixel 4a خلال بث مباشر، حيث إستعرض أبعاد وقياسات الهاتف، وكفاءة محرك اللمس في الهاتف من بين مميزات أخرى.

إستعرض Julio Lusson أحد مستخدمي اليوتيوب من كوبا مواصفات هاتف جوجل المتوسط Pixel 4a، كما كشف خلال الفترة الماضية عن عينات لصورة إلتقطها عدسات الهاتف، مع إختبارات آداء الهاتف وقدرة البطارية، ومن جديد نشر Lusson بث مباشر كشف خلاله عن تفاصيل أكثر حول هاتف Pixel 4a.

ولقد أشار Lusson خلال البث المباشر إلى أن هاتف Pixel 4a الذي ظهر في مقطع الفيديو هو نموذج للهاتف، كما أوضح قياسات هاتف Pixel 4a، حيث يأتي الهاتف بقياسات 144.2 في 69.4 في 8.4مم.

أيضاً أكد على أن هاتف Pixel 4a يتميز بوزن خفيف ما بين 135 و140 جرام، حيث يعود هذا الوزن الخفيف في الهاتف إلى أن تصميم هيكل الهاتف من البلاستيك، كما أوضح أن تصميم هاتف Redmi Note 7 يقدم تجربة أفضل في الإستخدام.

كما أوضح Lusson أن ميزة Active Edge تختفي من هاتف Pixel 4a، وهي من المميزات التي قدمت من جوجل في إصدارات Pixel السابقة، بدءاً من هاتفي Pixel 2 و Pixel 2 XL.

أيضاً أشاد Lusson بقوة آداء محرك اللمس في هاتف Pixel 4a، إلى جانب كفاءة السطوع في الشاشة، إلا أنه ليس الأفضل في ضوء النهار مقارنة بالهواتف المنافسة في الأسواق، إلا أنه يقدم آداء جيد جداً، مع شاشة OLED ومعدل تحديث 60Hz.

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ومن المتوقع أن يدعم هاتف Pixel 4a شريحة SIM بحجم نانو إلى جانب شريحة eSIM، كما يدعم الهاتف سعة تخزين في UFS 2.1، أيضاً يأتي الهاتف بآداء سلس وسريع كما في هاتف Pixel 3a XL العام الماضي.

يذكر أن كاميرة السيلفي في هاتف Pixel 4a تتميز بحلقة معدنية، حيث تشير بعض التوقعات إلى أنها تأتي لدعم الهاتف بلمسات جمالية في تصميم كاميرة السيلفي في ثقب الشاشة، كما يؤكد Lusson على أن المكبرات الصوتية الستريو في الهاتف تقدم مستوى مرتفع في الصوتيات.

أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Pixel 4a برقاقة معالج Snapdragon 730، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يتميز بشاشة OLED بحجم 5.81 إنش، بجودة عرض FHD بلس، ومستشعر رئيسي بدقة 12.2 ميجا بيكسل، مع كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة.

هاتف Pixel 4a يضم أيضاً بطارية بقدرة 3080 mAh مع مدخل 3.5 مم للسماعات، ومن المتوقع أن يكشف عنه النقاب رسمياً في الأول من يونيو مع الإصدار التجريبي من Android 11.

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