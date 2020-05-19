درجات حرارة تصل لـ «45 درجة» .. موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الارصاد الجوية،في مداخلة هاتفية في على "التلفزيون المصري"الثلاثاء 19 مايو، إن ما نتعرض له من ارتفاع في درجات الحرارة هو طبيعي في تلك الفترة من العام .

أضاف الدكتور محمود شاهين، أن هذه الموجة الحارة التي ضربت البلاد مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتعاود الانكسار للرجوع الى المعدلات الطبيعية من يوم الجمعة القادم ، موضحا أن نتيجة تعرض البلاد للمنخفض السوداني الموسمي تكونت سحب رعدية .

وأوضح أنه خلال هذه الأيام درجات الحرارة تصل لـ 42-43 درجة على محافظات القاهرة والوجه البحري وتصل لـ 45 درجة على محافظات جنوب الصعيد ومناطق من شمال الصعيد .