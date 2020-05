بسبب مخاوف الخصوصية .. ون بلس تعطل مرشح الكاميرا

أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus الصينية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة التدوين الصينية (ويبو) Weibo أنها ستعطل مؤقتًا مرشح الكاميرا على أحدث هواتفها الرائدة (OnePlus 8 Pro) بعد أن اكتشف المستخدمون أنه يمكنهم استخدامه للرؤية من خلال بعض أنواع الملابس والبلاستيك، على نحو شبيه بالأشعة السينية.

وبالرغم من أن الشركة شددت على أن مرشح (Photochrom) لا يمكنه أن يرى من خلال المواد السميكة، فقد اعتذرت عن نشر مخاوف تتعلق بالخصوصية والتسبب في مشاكل لمستخدمي ون بلس وغيرهم من مستخدمي الإنترنت.

وكانت الشركة الصينية قد أصدرت هاتف (OnePlus 8 Pro) في شهر أبريل، لكن بدأ اهتمام الناس يتزايد خلال الأسبوع الماضي بشأن إمكانيات الكاميرا.

وأوضح (بن جيسكين) Ben Geskin عبر منصة تويتر كيف يمكن استخدام المرشح

One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP

