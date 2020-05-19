بسبب مخاوف الخصوصية .. ون بلس تعطل مرشح الكاميرا

أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus الصينية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة التدوين الصينية (ويبو) Weibo أنها ستعطل مؤقتًا مرشح الكاميرا على أحدث هواتفها الرائدة (OnePlus 8 Pro) بعد أن اكتشف المستخدمون أنه يمكنهم استخدامه للرؤية من خلال بعض أنواع الملابس والبلاستيك، على نحو شبيه بالأشعة السينية.

وبالرغم من أن الشركة شددت على أن مرشح (Photochrom) لا يمكنه أن يرى من خلال المواد السميكة، فقد اعتذرت عن نشر مخاوف تتعلق بالخصوصية والتسبب في مشاكل لمستخدمي ون بلس وغيرهم من مستخدمي الإنترنت.

وكانت الشركة الصينية قد أصدرت هاتف (OnePlus 8 Pro) في شهر أبريل، لكن بدأ اهتمام الناس يتزايد خلال الأسبوع الماضي بشأن إمكانيات الكاميرا.

وأوضح (بن جيسكين) Ben Geskin عبر منصة تويتر كيف يمكن استخدام المرشح

One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP Advertisements — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020

من خلال الغطاء البلاستيكي الأسود لمنصة (Apple TV)، في حين لاحظ مستخدم يوتيوب (Unbox Therapy) أنه يمكن أنحتى من خلال قميص أسود رقيق جدًا.

ويبدو أن المرشح يعمل عن طريق التقاط ضوء الأشعة تحت الحمراء الذي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، وهناك العديد من الاستخدامات الاحترافية للكاميرات التي يمكنها رؤية ضوء الأشعة تحت الحمراء، مثل السماح لرجال الإطفاء برؤية الدخان، لكن من غير الشائع رؤيتها على جهاز استهلاكي مثل الهاتف الذكي.

ويشير منشور (Weibo) باللغة الصينية إلى أن ون بلس ستعطل المرشح مؤقتًا من خلال تحديث برمجي قد يصدر في غضون أسبوع، لكن من غير الواضح بالضبط ما الذي تخطط الشركة لتغييره قبل إعادته للعمل.

وأكدت ون بلس أن الأشعة تحت الحمراء لديها قدرة اختراق محدودة للغاية، وقال أحد ممثلي الشركة: “في سيناريوهات الحياة اليومية، فإن معظم الأشياء – من ضمنها الملابس أو المناديل الورقية – ليست شفافة “.