فيفو تعلن عن هاتفها الرائد iQOO Z1

كشفت العلامة التجارية (iQOO) التابعة لشركة فيفو رسميًا عن (iQOO Z1)، وهو أحدث هواتفها الذكية الرائدة الداعمة لشبكات الجيل الخامس (5G)، بحيث يحتوي الجهاز على شريحة (Dimensity 1000 Plus)، التي أعلنت عنها شركة (ميدياتيك) MediaTek في وقت سابق من هذا الشهر، التي تتميز بدعمها لمعدل تحديث الشاشة 144 هيرتزًا.

ويتميز أحدث هاتف رائد من (iQOO) بشاشة بقياس 6.57 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تحديث 144 هيرتزًا، وتدعم الشاشة التدرج اللوني (P3) وميزة (HDR 10) أيضًا، وتقول الشركة إنها تمنح المستخدمين وضعًا يتحول تلقائيًا إلى معدلات تحديث مختلفة للحصول على تجربة أكثر سلاسة، كما يحصل المستخدمون أيضًا على خيار لتحديد معدل التحديث 60 هيرتزًا أو 90 هيرتزًا في الإعدادات.

والجدير بالذكر أن (iQOO Z1) ليس أول هاتف يقدم معدل تحديث شاشة 144 هيرتزًا، إذ أطلقت شركة (Nubia) هاتفها (Red Magic 5G) في شهر مارس من هذا العام، وهو أول هاتف في العالم مزود بشاشة داعمة لمعدل التحديث 144 هيرتزًا.

ويتضمن هاتف (iQOO Z1) ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع (LPDDR4x)، وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين من نوع (UFS 2.1)، إلى جانب بطارية مدمجة بسعة 4500 ميلي أمبير داعمة لتقنية الشحن السريع بقدرة 44 واط.

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وتدعي العلامة التجارية أن الشاحن يمكنه شحن هاتف الجديد بنسبة 50 في المئة في 23 دقيقة، كما أنها توفر دعمًا لنظام التبريد السائل.

وزودت الشركة الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويوجد في الأمام كاميرا بدقة 16 ميجابكسل، ويدعم الجهاز تصوير فيديوهات بدقة 4K HD، إلى جانب فيديوهات الحركة البطيئة بدقة 1080 بكسل.

ويحتوي الهاتف على منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر، وقارئ بصمات الأصابع، ويدعم (NFC)، إلى جانب مكبرات صوت ستريو مزدوجة، مع مضخم الطاقة الذكي الثنائي القناة (Smart PA)، ويتاح هاتف (iQOO Z1) بلونين مختلفين هما الأزرق (Space Blue) والفضي (Galaxy Silver).

التسعير والتوافر:

يتاح الجهاز بثلاثة أنواع مختلفة كالتالي: