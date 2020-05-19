شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج "قلق" من تأثير الصين على تنظيم الإنترنت .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج إنه "قلق" من أن الدول الأخرى قد تحاول تقليد نهج الصين في تنظيم الإنترنت، وأوضح زوكربيرج خلال محادثة فيديو استمرت ساعة مع مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون :" فقط لكي أكون صريحًا بشأن ذلك ، أعتقد أن هناك نموذجًا قادمًا من دول مثل الصين تميل إلى أن تكون لها قيم مختلفة تمامًا عن الدول الغربية الأكثر ديمقراطية".

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك أن الأمر متروك للدول الديمقراطية الغربية للحصول على إطار واضح لخصوصية البيانات، وقال "لدينا مسؤولية مشتركة للمساعدة في تطوير هذا"، وذلك بحسب موقع TheVerge الأمريكى.

ولعل هذا كان أحدث مثال لزوكربيرج حيث يستشهد بمخاطر نموذج صيني للإنترنت ينتشر في جميع أنحاء العالم، وقد أدلى بتعليقات مماثلة العام الماضي، قائلاً إنه من المهم عدم السماح للصين بوضع القواعد لبقية الإنترنت ، مما أثار التوتر بين موظفي الصينيين على فيس بوك، فيما يأمل فيس بوك أن تجعل رسالة حرية التعبير المنظمين ينظرون إلى الشركة على أنها حليف ضد الإنترنت الأكثر استبدادية ، وليس هدفًا لتنظيم أكثر صرامة.

وعلى نفس المنوال ، امتدح زوكربيرج اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي ، التي طبقت تغييرات على كيفية جمع فيس بوك وتويتر وجوجل وشركات الإنترنت الأخرى لبيانات المستخدمين في الاتحاد الأوروبي، وقال إنه يعتقد أن التعاون بين المنصات التقنية والهيئات التنظيمية الحكومية أمر لا مفر منه، وقال "لا أعتقد أن هناك سؤالاً حول وجود تنظيم"، مضيفا "أعتقد أن السؤال هو ، من الذي سيفوز إطاره في جميع أنحاء العالم؟"

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وقال بريتون ، الذي انتقد فيس بوك ، أن العمل معًا سيكون مفتاحًا، وقال: "أعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية ، هو قدرتنا على العمل معًا لتصميم الأدوات الحكومية والسلوك الصحيح معًا، وأعتقد أننا يجب أن نفهم ذلك ، خاصة بالنسبة للسوق الرقمية، وأكثر من ذلك ، لمجتمع المعلومات بشكل عام ".

وأشار زوكربيرج إلى أن فيس بوك لديه سياسة مطبقة لتصنيف المعلومات المضللة حول فيروس كورونا الجديد على منصته، وقال: "لقد أزلنا مئات الآلاف من المعلومات المضللة الضارة وبرنامجنا المستقل للتحقق من الحقائق أسفر عن أكثر من 50 مليون تحذير يتم عرضها على أجزاء من المحتوى" المتعلق بـ COVID-19. "نحن نعلم أن هذا يعمل لأن 95 في المائة من الوقت عندما يرى شخص ما جزءًا من المحتوى عليه ملصق لا ينتهي به الأمر بالضغط".