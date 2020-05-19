تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن جهاز Honor V6 بميزة الإتصال بشبكات 5G و Wi-Fi 6 مع قلم Magic

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor رسمياً عن جهازها اللوحي Honor V6، الذي يتميز بشاشة 2K يحجم 10.4 إنش، ودعم الإتصال بشبكات 5G و Wi-Fi 6 كما يأتي مع قلم Magic.

تقدم شركة Honor إصدارها الجديد من الأجهزة اللوحية Honor V6 بحجم 10.4 إنش في الشاشة مع دقة عرض 2000 في 1200 بيكسل أو بجودة عرض 2K، كما تشغل الشاشة نسبة 84% من إطار الجهاز.

أيضاً يأتي جهاز Honor V6 اللوحي برقاقة معالج Kirin 985، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما تقدم الشركة الجهاز اللوحي مع قلم stylus يعرف بقلم Magic والذي يدعم 4096 مستوى من حساسية الضغط، كما يدعم الجهاز اللوحي ميزة مشاركة المحتوى السريعة مع أجهزة هواوي وHonor.

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ويتميز Honor V6 بكاميرة رئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8 وفلاش LED، كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0 لدعم تصوير السيلفي ومكالمات الفيديو.

كما يدعم جهاز Honor V6 اللوحي بطارية بقدرة 7250 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، كما يدعم الشحن عبر منفذ USB C، وتقدم Honor ميزة إرفاق لوحة مفاتيح بالجهاز اللوحي بتجربة تحاكي iPad Pro.

جهاز Honor V6 ينطلق بواجهة Magic UI 3.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10، كما ينطلق بمتجر تطبيقات هواوي مع خدمات هواوي على أن تكشف Honor عن سعر الجهاز وموعد توفره في الأسواق لاحقاً.

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