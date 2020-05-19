تكنولوجيا: هواوي تكشف عن هاتف Y8p المتوسط بشاشة OLED ومعالج Kirin 710F وسعر 245 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الصيني هواوي عن هاتفها المتوسط Y8p الذي ينطلق برقاقة معالج Kirin 710F، مع تصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، والذي يتوفر للبيع في 29 من مايو بسعر 245 يورو.

يتميز هاتف Y8p بشاشة OLED بحجم 6.3 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، كما تشغل الشاشة نسبة 90.17% من إطار الهاتف، أيضاً تأتي نقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

كما يدعم هاتف Y8pرقاقة معالج Kirin 710F، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يتوفر نموذج أخر بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في NM حتى سعة 256 جيجا بايت.

ويتميز هاتف Y8p بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل ومستشعر SuperSpectrum أو ما يعرف بمستشعر RYYB، كما تضم إعدادات الكاميرة نمط تصوير ليلي، مع 6 ثوان من التعريض الضوئي ومعالجة للصور بتقنية الذكاء الإجتماعي.

كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، أيضاً يضم الهاتف مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل في نتوء الكاميرة الأمامية.

Advertisements

وتقدم هواوي الهاتف بواجهة EMUI 10.1 مع نظام تشغيل Android 10، وخدمات هواوي مع متجر هواوي AppGallery، أيضاً تصل قدرة البطارية في الهاتف إلى 4000 mAh، ويدعم الشحن عبر شاحن بقدرة 10W ومنفذ USB C، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات.

وينطلق هاتف Y8p بألوان الأزرق والأسود بسعر 245 يورو، على أن يبدأ بيع الهاتف في 29 من مايو، مع عرض خصم حتى 99% على سوارة Band 4 Pro الذكية لطلبات الحجز حتى 28 من مايو.

المصدر

اعلان





