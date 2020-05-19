آسوس تكشف عن أجهزة مكتبية لمؤتمرات Google Meet

أعلنت شركة (آسوس) Asus عن أجهزة جديد لعقد مؤتمرات الفيديو مصممة لتشغيل اجتماعات (Google Meet)، وتتضمن المجموعة الجديدة جهاز حاسب صغير لتشغيل المكالمات، إلى جانب مكبر صوت خارجي وكاميرا وشاشة تعمل باللمس.

ويمكن أن يكون الجهاز الجديد مفيدًا لغرف المؤتمرات في المكاتب التي تعتمد على (Google Meet) كأداة لعقد مؤتمرات الفيديو.

ويحتوي جهاز الحاسب المستطيل الشكل، الذي تطلق عليه شركة آسوس حاليًا اسم نظام حوسبة (Google Meet) بعد أن كان يعرف سابقًا باسم (Chromebox)، على معالج (Intel Core i7) وقرص صلب من نوع (SSD) بسعة 128 جيجابايت وهيكل مغناطيسي وحامل جداري وحامل مكتبي.

ويعمل الحاسب بنظام التشغيل (Chrome OS)، إلى جانب وجود عدد من المنافذ المرتبة على جانب واحد لإدارة أفضل للكابلات، مع دعم فيديوهات بدقة 4K، ويمكن توصيله بشاشات متعددة في الوقت نفسه.

وتحصل مع مجموعة (Starter Kit) أو (Small/Medium Room Kit)، المصممة لغرف الاجتماعات التي تتسع لما يصل إلى ثمانية أشخاص، على كاميرا 4K UHD Huddly بمجال رؤية 120 درجة تتميز بالقدرة على التكبير حتى 4X دون فقدان في الجودة.

ويوجد جهاز تحكم عن بعد للانضمام أو إنهاء الاجتماعات، إلى جانب إمكانية ضبط مستوى الصوت باستخدام لوحة المفاتيح المدمجة في الخلف، مع تميز مكبرات الصوت بميزة إلغاء الصدى والضوضاء.

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وهناك أيضًا مجموعة (Large Room Kit)، المصممة لغرف الاجتماعات التي تتسع لما يصل إلى 20 شخصًا، بحيث يجري استخدامها مع مكبر الصوت وكاميرا (PTZ Pro 2) من (لوجيتك) Logitech، التي تلتقط فيديوهات بدقة 1080 بكسل وتوفر القدرة على التقريب حتى 10X، مع الإشارة إلى أن هذه المجموعة لا تأتي مع هذه الكاميرا.

وتأتي أيضًا مجموعة (Small/Medium Room Kit) و (Large Room Kit) مع شاشة تعمل باللمس منفصلة يمكنك استخدامها لإدارة المكالمات.

وتتوفر المجموعات في شهر يونيو في 28 دولة، وتأتي بثلاث نقاط سعر مختلفة، بحيث تباع مجموعة (Starter Kit) بسعر 2012 دولارًا، بينما تباع مجموعة (Small/Medium Room Kit) بسعر 2402 دولارًا، على أن تباع مجموعة (Large Room Kit) – التي لا تحتوي على كاميرا (PTZ Pro 2) – بسعر 2073 دولارًا.