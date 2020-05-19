شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما الذى يجب عليك فعله عند فقدان هاتفك الذكى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يكون الهاتف الذكى المفقود أو المسروق مُدمرًا بطرق عديدة، هناك تداعيات واضحة ستؤثر على محفظتك، ولكن هناك الكثير من الأشياء الأخرى التى يجب أن تقلق بشأنها، مثل كلمات المرور والصور ومعلومات بطاقة الائتمان.

إذا فقدت الهاتف الذكى فهناك بعض الأشياء الرئيسية التى يجب عليك القيام بها بمجرد أن تدرك ذلك، وإذا لم يكن الهاتف الذكى مفقودًا، فتأكد من اتخاذ بعض هذه الخطوات حتى تكون مستعدًا بشكل أفضل إذا فقدته فى وقت ما.

ماذا تفعل قبل أن تفقد الهاتف الذكي؟

بينما نأمل ألا نفقد هواتفنا أبدًا، إلا أن هذا يحدث لكثير منا، حيث أن خطر سقوط الهاتف الذكى من جيبك أو سرقته من قبل شخص آخر وارد الحدوث، وبدلاً من الذعر بعد فقدانه، من الأفضل لك اتخاذ الاحتياطات المناسبة حتى يتم تقليل الضرر الناجم عن فقدانه، ومن هذه الاحتياطات:

• قم بتعيين رمز مرور قوي:

أولًا يجب عليك تعيين رقم تعريف شخصى قوى أو كلمة مرور قوية، هذا يعنى عدم استخدام 1234 أو 0000، فإذا وجد شخص ما الهاتف الذكى المفقود، فإن أول شيء سيفعله هو محاولة فتحه برمز بسيط، ويمكن أن يؤدى إلى عدد كبير من المشاكل التى لا تريد مواجهتها.

إذا كان هاتفك يحتوى على بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه، فتأكد من تشغيلها، لأنها تضيف طبقة أخرى من الأمان والتى سيكون من الصعب على اللص اختراقها.





• قم بتشغيل Find My Device أو Find My iPhone:

يجب تمكين ميزة Find My Device أو Find My iPhone فى الإعدادات حتى تتمكن من التأكد من أنه يمكنك بالفعل العثور على الهاتف الذكى وتعطيله أو مسحه عن بُعد فى حال فقدانه، كما سيؤدى ذلك إلى زيادة احتمال أن تتمكن فعليًا من استعادة هاتفك الثمين، مما يوفر عليك الكثير من الصداع والمال.

اعتمادًا على ما تحتفظ به على هاتفك، فربما ترغب فى نسخ بياناتك احتياطيًا، حيث يوجد العديد من الطرق التى يمكنك من خلالها القيام بذلك، وستسمح لك أى من الخدمات الشائعة باسترداد بياناتك على الهاتف الذكى الجديد إذا لم تتمكن من استعادة القديم.





• معرفة رقم IMEI:

إذا سرق هاتفك فى أى وقت، فهناك احتمال أن يحاول اللص بيعه عبر الإنترنت، ولمعرفة هاتفك إذا تم عرضه للبيع ستحتاج إلى معرفة رقم (IMEI) لهاتفك حتى تتمكن من التحقق من أن الهاتف المسروق هو لك إذا ظهر فى أى وقت.

ماذا تفعل بعد أن تفقد الهاتف الذكي؟

إذا كان هاتفك مفقودًا حاليًا، فهناك بعض الأشياء الرئيسية التى تحتاج إلى القيام بها لتقليل الضرر، قد يساعدك بعض منهم فى استعادتها، والبعض الآخر لمنع سرقة معلوماتك الشخصية إذا واجهت صعوبة فى تحديد موقع الهاتف المفقود، من الأشياء التى يجب عليك القيام بها بعد فقدان هاتفك:





• اتصل أو أرسل رسالة نصية إلى هاتفك المفقود:

أول شيء تريد فعله عندما تفقد هاتفك هو الاتصال به أو إرسال رسالة نصية إليه، فى بعض الأحيان تعتقد أن هاتفك مفقود وهو فى الواقع يكون حولك، وإذا كان الهاتف الذكى مفقودًا حقًا، فربما وجده شخص ما ويحاول إعادته إليك، من المهم القيام بذلك بمجرد أن تدرك أن هاتفك قد فُقد، لأنه بمجرد نفاد بطارية الهاتف، لن يتمكن الشخص الذى وجده من الإجابة بعد الآن.





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• استخدم ميزة العثور على الهاتف:

يمكنك أيضًا استخدام (Find My Device) أو (Find My iPhone) لجعل هاتفك المفقود يُصدر صوتًا وهو أمر مفيد إذا لم يكن لديك هاتف آخر يُسهل الاتصال به أو إرسال رسالة نصية إليه.





• اقفل جهازك:

إذا لم تتمكن من الاتصال من التواصل مع الشخص الذى استولى على هاتفك فستحتاج إلى قفله لضمان عدم سرقة البيانات الحساسة، وللقيام بذلك ستحتاج إلى تمكين ميزة قفل الهاتف قبل فقدان هاتفك.

انتقل إلى icloud.com/find.

قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف آبل .

اضغط فوق الجهاز المفقود .

قم بتشغيل وضع الفقدان .

انتقل إلى android.com/find.

قم بتسجيل الدخول عن طريق حساب جوجل إذا طُلب منك ذلك .

اضغط فوق الجهاز الذى تريد تعطيله .

اضغط فوق تأمين الجهاز .

إذا كنت تستخدم آيفون فعليك القيام بما يلي:وإذا كنت تستخدم هاتف يعمل بنظام أندرويد فعليك القيام بما يلي:





• تتبع الهاتف:

من الخطوات التى قد تكون محفوفة بالمخاطر التى يمكنك القيام بها هى تتبع هاتفك عبر نظام تحديد المواقع العالمى (GPS) من جهاز آخر (على افتراض أنك قمت بتشغيل القدرة على القيام بذلك قبل أن تفقده)، فإذا كنت تشك فى سرقة جهازك، فقد يكون الذهاب إلى الموقع الموضح خطيرًا وغير مستحسن (يجب عليك إبلاغ الشرطة بدلاً من ذلك)، ولكن إذا فقدت الهاتف الذى للتو، فقد يؤدى تتبعه عبر نظام تحديد المواقع العالمى (GPS) إلى أى مكان قريب منك.

• إبلاغ مشغل الشبكة:

هناك خطوة مهمة أخرى وهى إعلام مشغل شبكة الجوال بأن هاتفك مفقود حتى يتم تعليق الخدمة، حيث ستحرم اللص من الاتصال وإرسال رسائل نصية إلى جهات الاتصال الخاصة بك إذا تمكن من اجتياز إجراءات الأمان التى يوفرها هاتفك.

• احذف جهازك:

عندما تعلم يقينًا أنك لن تستعيد الهاتف الذكى، فقد حان الوقت لحذف جميع البيانات عن بُعد للتأكد من أنه لا يمكن الوصول إلى أى من أغراضك الخاصة، هذه خطوة حاسمة للغاية، لأن لدينا جميعًا الكثير من الأشياء المهمة على هواتفنا التى لا نريد أن يصل إليها الغرباء.

الانتقال إلى android.com/find.

الضغط على الجهاز الذى تريد حذفه .

الضغط على خيار مسح الجهاز .

بالنسبة لهواتف أندرويد، ستحتاج إلى:

انتقل إلى icloud.com/find.

قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف آبل .

اضغط فوق مسح جهاز الآيفون للتخلص من كل شيء .

أما أجهزة آيفون:

ضع فى اعتبارك مع أى من هذين الخيارين فى حال تمكنت من استعادة الهاتف الذكى المفقود، فسيتم مسح جميع البيانات الموجودة عليه، لهذا السبب نشدد على أهمية النسخ الاحتياطى للجهاز، لأنه سيجعل حياتك أسهل بكثير.

• أشياء أخرى يمكنك القيام بها: