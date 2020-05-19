شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 43.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس غد الأربعاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس يوم غد، الأربعاء.

وقالت الهيئة في بيان أورده موقع "صدى البلد"، إن حالة الطقس يوم غد ستكون شديدة الحرارة نهاراً على الوجه البحري والقاهرة، معتدلة ليلا والرياح معتدلة أيضا.

وأضاف البيان أن السواحل الشمالية ستشهد طقساً شديد الحرارة خلال ساعات النهار، لطيفاً خلال ساعات الليل، والرياح معتدلة.

وعن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، سيكون الطقس شديد الحرارة نهاراً معتدلاً ليلاً، وأمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

أما على شمال الصعيد، فسيكون الطقس شديد الحرارة نهاراً مائل للحرارة ليلاً، يصاحبه أمطاراً خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

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وعن درجات الحرارة المتوقعة يوم غد فهي كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 43 للعظمى والصغرى 29

السواحل الشمالية 37 للعظمى والصغرى 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 29

شمال الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30

جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 31