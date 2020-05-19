شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق تطبيق تخطيط القلب لساعتها الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أبل إن تطبيق تخطيط القلب فى ساعتها الذكية أبل ووتش سيريس 4 Apple Watch Series 4 أو النماذج الأحدث سيتوفر فى تحديث البرامج القادمة مع نظامى iOS 13.5، وwatchOS 6.2.5.

وأضافت الشركة أن هذه الميزة تعد أول منتج يصل إلى المستهلك مباشرة ويسمح للعملاء بأخذ تخطيط للقلب من معصمهم مباشرة، إذ يسجل إيقاع دقات القلب فى اللحظة التى يعانون فيها من أعراض مثل تسارع ضربات القلب أو عدم انتظامها، ويساعد على توفير بيانات مهمة للأطباء.

كما ستقوم ميزة إشعارعدم انتظام دقات القلب فى Apple Watch Series 1 أو النماذج الأحدث بمراقبة إيقاع دقات القلب فى الخلفية بين الحين والآخر، وسترسل إشعارًا إذا حُدد أن دقات قلب غير المنتظمة تشير إلى الرجفان الأذيني.

وقد حصل كل من تطبيق تخطيط القلب وميزة إشعار عدم انتظام دقات القلب على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء بوصفها أجهزة طبية مرخصة من فئة Class IIa، وذلك من خلال عملية اعتماد تسويق الأجهزة الطبية MDMA.

وسيساعد كل من تطبيق تخطيط القلب وميزة إشعار عدم انتظام دقات القلب المستخدمين على تحديد العلامات التى تشير إلى الرجفان الأذينى، وهو أكثر أشكال عدم انتظام دقات القلب شيوعًا. وعند إهماله وتركه من دون علاج، فإن الرجفان الأذينى يعد أحد الأسباب الرائدة التى يمكن أن تؤدى إلى السكتة الدماغية، وهى ثانى أكثر أسباب الوفاة شيوعًا حول العالم.

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وقال جيف وليامز مدير العمليات العام فى أبل: "ساعدت أبل ووتش الكثير من الناس فى جميع أنحاء العالم، ونشعر بالتواضع لأنها أصبحت جزءًا مهمًا من حياة عملائنا. ومع إصدار ميزات القلب هذه، تأخذ أبل ووتش خطوة مهمة تمكّن الأشخاص من الحصول على مزيد من المعلومات عن صحتهم".

وقالت سنبل ديزاي الطبيبة ونائبة الرئيس لقسم الصحة فى أبل: "نحن على ثقة من قدرة هذه الميزات على مساعدة المستخدمين على التمتع بالمعرفة أثناء إجراء محادثات مع أطبائهم. فمن خلال تطبيق تخطيط القلب وميزة إشعار عدم انتظام دقات القلب، سيتمكن العملاء من فهم جوانب صحة القلب بطريقة أفضل".

وتعمل الأقطاب الكهربائية الجديدة المدمجة فى التاج الرقمى Digital Crown والكريستال على ظهر أبل ووتش سيرس 4 والنماذج الأحدث مع تطبيق تخطيط القلب لتمكين العملاء من تسجيل تخطيط للقلب مشابه للقياسات أحادية الاتجاه. ولتسجيل تخطيط للقلب فى أى وقت أو بعد الحصول على إشعار بعدم انتظام دقات القلب، على المستخدم أن يفتح تطبيق تخطيط القلب الجديد على أبل ووتش سيريس 4 والنماذج الأحدث ويضع إصبعه على التاج الرقمى Digital Crown

وعندما يلمس المستخدم التاج الرقمى Digital Crown، تكتمل الدائرة وتقاس الإشارات الكهربائية للقلب. وبعد 30 ثانية، يُصنّف إيقاع دقات القلب على أنه إما إشارة للرجفان الأذينى، أو النظم الجيبى، أو انخفاض فى معدل نبض القلب أو ارتفاعه، أو أنه نتيجة غير حاسمة. وتخزن جميع التسجيلات والتصنيفات المرتبطة بها وأى أعراض ملحوظة فى تطبيق صحتى على آيفون بأمان. ويمكن للمستخدمين مشاركة ملف بتنسيق PDF يحتوى على النتائج مع الأطباء.