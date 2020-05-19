تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى بدء إنتاج وحدة التحكم في الألعاب Xbox Series X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على بدء الإنتاج الضخم لوحدة التحكم في الألعاب الجديدة من مايكروسوفت Xbox Series X، وذلك في إطار خطط عملاق البرمجيات للتوسع بشحنات Xbox Series X في مزيد من الأسواق حول العالم.

تتنافس كلاً من سوني ومايكروسوفت هذا العام بالإصدارات الجديدة من وحدات التحكم في الألعاب، حيث تشير تسريبات جديدة إلى بدء إنتاج Xbox Series X بالفعل، رغم المخاوف المتزايدة نتيجة لإنتشار فيروس كورونا، وتصاعد التوقعات التي تشير إلى إمكانية تأجيل إطلاق Xbox Series X ووحدة التحكم الجديدة من سوني PS5.

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أشارت كلاً من مايكروسوفت وسوني إلى خططهم لإطلاق Xbox Series X و PS5 في موسم العطلات في نهاية هذا العام، حيث تشير التوقعات إلى أن خطط التسويق الخاصة بوحدة التحكم في الألعاب Xbox Series X تسير وفقاً لخطط عملاق البرمجيات.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة حول بدء إنتاج Xbox Series X عبر موقع Xboxygen، كما أشارت Ina Gelbert رئيس قطاع Xbox في فرنسا إلى أن الشركة إتخذت قرار بإطلاق وحدة التحكم الجديدة في عدد أكبر من الدول، كما تشير بعض التوقعات إلى أن مايكروسوفت ستحرص على شحن وحدات التحكم في الألعاب في موعد مبكر للأسواق العالمية، لتفادي تأخير الشحن الذي قد يترتب على إنتشار فيروس كورونا.

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