خلل في تطبيق Edison يتيح للمستخدمين برؤية الرسائل الإلكترونية للمستخدمين الآخرين

فاطمة أيت طالب - دبي - تُعد تطبيقات البريد الإلكتروني التابعة لأطراف ثالثة رائعة في أغلب الأحيان، فهي تأتي بميزات قوية لا توفرها تطبيقات البريد الإلكتروني الإفتراضية. لسوء الحظ، في حالة تطبيق Edison الشهير، يبدو أن التحديث الأخير أدى إلى ظهور خلل سمح بظهور رسائل للمستخدمين الآخرين في البريد الوارد لمستخدمين آخرين.

السبب في ظهور هذا الخلل هو إطلاق ميزة جديدة في تطبيق Edison تسمح للمستخدمين بمزامنة الرسائل. ومع ذلك، كما أفاد بعض المستخدمين، لسبب ما، فقد قام التطبيق بمزامنة الرسائل الخاصة بمستخدمين آخرين يستخدمون التطبيق أيضًا، مما سمح بقراءة بعض الرسائل من قبل الغرباء.

ووفقا للشركة التي تقف وراء هذا التطبيق، فهي

We are urgently working to resolve this technical problem in Edison Mail. Yesterday a software update rolled out to a small percent of our users. We have reverted that now and are reaching out to users who have been impacted as fast as we can.

