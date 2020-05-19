هل تواجه مشاكل بالإنترنت في المنزل؟ إليك الحلّ!

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مع إنتشار فيروس كورونا، أصبح هناك عدد كبير من الوظائف، تعتمد نظام العمل عن بعد بإستخدام الإنترنت، ما تسبّب في ضغط شديد على الشبكة.
يواجه كثير من المستخدمين مشكلات عديدة في الإتصال بالإنترنت، خصوصاً عبر الـ"واي فاي" في المنزل. وذلك بسبب ضعف الإشارة التي ليس دائماً سببها الراوتر نفسه، بل أيضاً مكان وجوده في المنزل.
أبرز الأجهزة
لذلك، يُنصح بوضع جهاز الراوتر بعيداً من المعدن. في الإطار نفسه، لا يجب وضع الراوتر بالقرب من الجدران، لأنّها توقف إشارة الـ"واي فاي". ومن بين المواد الأكثر شيوعاً التي تمنع موجات الإتصال هي الرخام والأسمنت والخرسانة. وهذا ما يفسّر ضعف الإشارة في المنازل الكبيرة أو المنازل المكونة من أكثر من طابق. لذلك يُفضّل وضع جهاز الراوتر في منطقة مفتوحة وبعيداً من الجدران. كذلك، أشار العديد من خبراء الإتصال الى أنّ كلّ الأسطح التي تعكس الرؤية، مثل المرايا، يمكنها أيضاً أن تعكس الإشارة الصادرة عن الراوتر.
لذلك، تجنّبوا وضع جهاز الراوتر قرب أجهزة مراقبة الأطفال. كذلك أوضح الخبراء أنّ وضع الراوتر قرب أو على الميكرويف، قد يقلّل من مدى وجودة الإتصال. والسبب هو أنّ الميكرويف يستخدم تردداً مماثلاً للذي تستخدمه شبكة الـ"وايفاي". لذلك إذا كان جهاز الراوتر المنزلي قريباً من الميكرويف، أبعدوه عنه لتقلّلوا بشكل كبير من التأثير السلبي الذي سيحدثه على الإتصال بالإنترنت.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.