ودّعوا مشكلة نفاذ البطارية من هواتفكم بعد تقنية سامسونغ الجديدة

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تعدّ مشكلة نفاد طاقة البطارية إحدى أهم المشاكل التي تواجه مستخدمي الهواتف والأجهزة المحمولة، لذا قرّرت شركة "سامسونغ" تطوير تقنيات جديدة لمواجهة هذه المشكلة.
ومن المفترض أن تعتمد هذه الشاشات التي ستبدأ "سامسونغ" بإنتاجها هذا العام على تقنية السيليكون المتعدد البلورات "LTPO"، والتي كانت آبل قد سعت إلى الحصول عليها من سامسونغ وإل جي منذ العام 2015، لتستخدمها في هواتفها، والتي أدخلتها على شاشات ساعات "Applе Wаtch Series 5".
وكانت تسريبات قد أشارت في وقت سابق إلى أن سامسونغ تتعاون أيضا مع شركة إل جي لتطوير شاشات للحواسب المحمولة تتميز باستهلاك قليل للطاقة، فضلا عن أنها تطور شاشات من نوع جديد بتقنية "QD-OLED" لتستخدمها في أجهزة التلفاز الجديدة، وستبدأ بالإنتاج الصناعي لها عام 2021.
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