شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظارات أبل للواقع المعزز تصل ما بين مارس ويونيو العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المسرب الشهير Jon Prosser أن نظارات الواقع المعزز من أبل ستصل في وقت ما بين مارس ويونيو من العام المقبل، وذلك في وقت متأخر عما كان متوقع في الأصل، لكن في نفس الوقت فإن هذه المعلومة تتناقض مع معلومات سابقة من المحلل الشهير Ming-Chi Kuo الذي لا يعتقد أن نظارة الواقع المعزز ستصل قبل 2022، حيث سيستغرق تطويرها بضع سنوات.

وبحسب موقع iphoneincanada الكندى، فإن Prosser قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر :"لا أستطيع أن أصدق أنني سأعارض Kuo في هذا الموضوع"، مضيفا أنه يعتقد أن Kuo كان مخطئ لأن نظارات أبل أو كما تسميها الشركة "Apple Glasses ستصل ما بين مارس – يونيو 2021.

ويري Kuo أن عملية إنتاج هذه النظارة تتطلب قدر كبير من الاهتمام في عملية تصفيح العدسات باهظة الثمن، ويبدو أن النظارة تحتاج طبقات متعددة "لإنشاء واقع مختلط مبتكر وتجربة مستخدم للواقع المعزز".

على جانب آخر كشف مؤخرا موقع 9to5Mac عن المزيد من التفاصيل الحصريّة حول سماعات AirPods Studio، بما في ذلك المواصفات والإعدادات، وفقًا للأشخاص المُطلعين على الأمر، وواحدة من الميزات الرئيسية في سماعة أبل AirPods العادية هي الكشف عن الأذن، والتي تُوقف الأغنية تلقائيًا عند خلع سماعات الأذن، ويُشار إلى أن AirPods Studio ستشتمل على ميزة مماثلة، ولكنها ستعمل بطريقة مُختلفة.

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فبدلًا من اكتشاف الأذن، تعمل أبل على تضمين مُستشعرات يُمكنها اكتشاف ما إذا كانت سماعات الرأس على رأسك أم رقبتك، وبناءً على ذلك ستقوم AirPods Studio بتشغيل الأغنية أو إيقافها مُؤقتًا عندما تكتشف وضعها على رأسك أو رقبتك، تمامًا مثل إخراج سماعة AirPods من الأذن.

وسيتمكن مُستشعر جديد آخر من اكتشاف الأذنين اليسرى واليمنى لتوجيه القنوات الصوتية تلقائيًا، وهذا يعني أنه من المحتمل ألا يكون هناك جانب صحيح أو خاطئ لاستخدام AirPods Studio، في حين أن سماعات الرأس الحالية لديها قنوات ثابتة يمنى ويسرى.