قرار جديد من آبل بشأن فتح المتاجر... هل تتجرّأ؟

وأغلقت آبل التي تُصنع هواتف آيفون في آذار جميع متاجرها خارج الصين بعد تفشي فيروس كورونا

وتمتلك الشركة 510 متاجر في أنحاء العالم و271 متجرا في الولايات المتحدة.

وأعادت آبل الأسبوع الماضي فتح أول خمسة متاجر في الولايات المتحدة.



وقد انخفض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكدة في الولايات المتحدة بشكل مطرد في الأيام الأخيرة، وهو الذي دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الحديث عن "أنباء سارة جدا"، بخصوص تفشي وباء كوورنا في الولايات المتحدة.

وقال إن "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يتجه إلى الانخفاض بقوة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، باستثناءات قليلة. بالطبع هذه أخبار جيدة جدا".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد عدة ولايات، خصوصا نيويورك، التي كانت بؤرة للمرض في أميركا، انخفاضا كبيرا في عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا.

