الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لأعلى موجة حرارة على مستوى العالم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حقيقة أن البلاد تشهد أعلى موجة حرارة على مستوى العالم خلال الأيام المقبلة.
وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والمذاع على قناة مصر الأولى أمس الإثنين، إنها موجة حارة وليست الأعلى على مستوى العالم كما يردد البعض.
وأضاف شاهين أن الموجة الحالية من ارتفاع درجات الحرارة لن تبلغ ذروتها مثلما حدث خلال السنوات الماضية، موضحًا أن ما نشهده خلال هذه الأيام هي طبيعة فصل الربيع.
نوّه إلى أن درجات الحرارة التي تشهدها البلاد هذه الأيام بلغت 41 درجة مئوية، بينما بلغت 46 درجة مئوية في العام السابق.
ووجه شاهين نصيحة للمواطنين بتجنب النزول والتعرض لدرجات الحرارة خلال هذه الفترة كونها ستكون بين 42 إلى 43 درجة مئوية، متوقعًا أن تشهد الجمعة انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة.
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