شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيف يمكنك زيادة سعة تخزين هاتفك الأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول الكثير من المستخدمين زيادة سعة تخزين هواتفهم الأندرويد، وذلك بسبب كثرة التطبيقات المثبتة، وإضافة الكثير من ملفات الوسائط المتعددة سواء صور، أو مقاطع فيديو، فضلًا عن بيانات ذاكرة التخزين المؤقت، مما قد يسبب عددًا من المشاكل أبرزها وجود بطء في استجابة الهاتف وأدائه بشكل عام، وفيما يلي نعرض كيفية زيادة سعة تخزين الهاتف كما يلى:

- يمكن استخدام ميزة Free up space وهي ميزة مدمجة للمساعدة في حذف التطبيقات غير المستخدمة أو التي تُستخدم على فترات متباعدة للمساعدة في توفير السعة التخزينية، بالإضافة لخيار مسح التنزيلات، وأي صور أو مقاطع فيديو نُسخت احتياطيًا بالفعل في مكان آخر.

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- كما يمكن إجراء تحرير السعة التخزينية بشكل يدوي، حيث سيكون ذلك مفيد لتحديد التطبيقات والملفات غير المستخدمة حتى لا يتم حذف أي ملف عن طريق الخطأ، وللقيام بذلك علي المستخدم حفظ نسخة من كل المحتوى الخاص بك في إحدى خدمات التخزين السحابية.

- كذلك يمكن اختيار الملفات المهمة من الصور وملفات الفيديو وحفظ نسخة احتياطية منها في الكمبيوتر، ثم القيام بحذف كل المحتوى في هاتفك مرة واحدة، ومن ثم إرجاع الملفات التي حُفظت في خدمة التخزين السحابي أو الكمبيوتر مرة أخرى.