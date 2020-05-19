شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبيعات Minecraft تتجاوز 200 مليون نسخة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مبيعات اللعبة الشهيرة Minecraft المملوكة لشركة مايكروسوفت وبشكل رسمى إلى حاجز 200 مليون نسخة، مع 126 مليون شخص يلعبونها شهريًا، وقد أصدرت مايكروسوفت تفاصيل أرقام المبيعات الأخيرة بينما احتفل استوديو Mojang، المطور للعبة، بـ 11 عامًا منذ أن تم إطلاق أول نسخة ألفا للعبة Minecraft.

وبحسب bloomberg، فقد شهدت مايكروسوفت زيادة كبيرة فى فى استخدام لعبة Minecraft خلال فترة وباء كورونا، حيث شهدت اللعبة زيادة بنسبة 25% فى اللاعبين الجدد الشهر الماضي، وزيادة بنسبة 40% فى الجلسات متعددة اللاعبين.

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وكانت اللعبة قد وصلت فى عام 2016 إلى حاجز 100 مليون نسخة، ولم تظهر اللعبة أى علامات لتباطؤ المبيعات منذ ذلك الحين، فيما كانت شركة مايكروسوفت قد استحوذت على ستوديو Mojang المطور للعبة Minecraft فى عام 2014، مقابل 2.5 مليار دولار.

وفى ذلك الوقت كانت قد باعت اللعبة أكثر من 50 مليون نسخة فى مختلف منصات الألعاب، وقد كانت عملية شراء ذكية من قبل مايكروسوفت، ونمو المبيعات المذهل والإقبال عليها منذ ذلك الحين أبقى اللاعبين يعودون إلى اللعبة لسنوات طويلة.