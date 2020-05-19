معلومات وتفاصيل هامة.. رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية يشرح ما معنى السبات الشمس وخطورته

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية, إن هناك بعض الاشخاص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر شائعات وأخبار كاذبة.

وأضاف "القاضي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" أن السبات الشمسي هو مصطلح مدلوله هو ان يكون هناك فترة هدوء للنشاط الشمسي.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الشمس تبعد عن الارض بـ 150 مليون كيلومتر تقريبا, موضحا أن الشمس لها دورة للنشاط الشمسي ومتوسط هذه الدورة يكون 11 عاما.

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الدكتور جاد القاضي, أنه من أخر عام 2019 قد بدأنا في الدورة الشمسية رقم 25, مضيفا أن معني دورة شمسية تعني ان هناك انفجارات أو بقع شمسية علي سطح الشمس وهي التي تمد الكون أجمع بطاقة الحرارة.

وأشار إلي أن الطاقة والحرارة التي تكون في الطقس تكون ناتجة عن انفجارات علي سطح الشمس, موضحا أن أكثر فترة شهدت سبات شمسي كان في عام الـ 60 ولم نشهد عصرا جليديا كما يطلق البعض من شائعات وخرافات.