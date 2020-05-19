شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد توقف 3 سنوات.. Spotify يمكنه العمل على متصفح سفارى مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مشغل الويب الخاصة بتطبيق Spotify، الذى يمكن للمستخدمين من خلاله تسجيل الدخول إلى حساباتهم والاستماع إلى الأغانى وقوائم التشغيل على الويب بدلاً من تثبيت التطبيق، متوافقا مع متصفح الويب سفارى من أبل مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من توقفه.

ووفقا لموقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أزالت شركة بث الموسيقى وظيفة متصفح أبل، والتى يتم تثبيتها مسبقًا على كل جهاز كمبيوتر من أبل، دون أى تفسير فى عام 2017، وقال ممثل خدمة العملاء فى منتدى مجتمع Spotify وقتها، إن "التحديثات الأخيرة" تعنى أن Spotify لم يعد متوافقا مع سفارى، وتم التكهن بأن المشكلة كانت بسبب البرنامج المساعد لحماية النسخ Widevine.

وأضافت Spotify سفارى مرة أخرى إلى قائمة المتصفحات المدعومة، ومن بين الأشياء الأخرى فى القائمة Google Chrome و Mozilla Firefox و Microsoft Edge و Opera، تم ملاحظة التغيير من قبل المستخدمين على Reddit.

وتوصى الشركة بأساليب إصلاح الأخطاء التالية فى حالة مواجهة المستخدمين لأى مشاكل:

قد يحتاج متصفح الويب الخاص بك إلى التحديث، يمكنك التحقق منه وتحديثه فى قسم المساعدة من قائمة المتصفح.

Advertisements

-حاول فتح مشغل الويب فى نافذة خاصة / التصفح المتخفى، وhبحث عن خيار فتح نافذة خاصة / متخفية جديدة فى قائمة المتصفح.

-إذا رأيت الرسالة "لم يتم تمكين تشغيل المحتوى المحمي" ، فاطلع على تمكين مشغل الويب.

-تحقق منSpotifyStatus بحثًا عن أى مشكلات مستمرة.

-بعض الشبكات المشتركة أو العامة (مثل المدارس / العمل / المكتب) تقيد الوصول إلى خدمات معينة، لذا يمكنك الاتصال بالمسؤولين عن إدارة الشبكة لمزيد من المعلومات.