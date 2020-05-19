شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SoftBank اليابانية تسجل خسائر تشغيلية بقيمة 13 مليار دولار ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت SoftBank Group Corp عن خسائر تشغيل قياسية بلغت 1.4 تريليون ين (13 مليار دولار) في السنة المالية من أبريل إلى مارس، حيث انهارت قيمة رهاناتها التقنية عبر صندوق الرؤية الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، وكانت النتيجة الكارثية التي تعرضت لها نتيجة لخسارة بلغت 1.9 تريليون، مقارنة بأرباح تشغيلية للمجموعة بقيمة 2 تريليون ين في نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فبلغت قيمة استثمارات الصندوق البالغة 75 مليار دولار في 88 شركة ناشئة 69.6 مليار دولار في نهاية مارس، بعد خسائر شركة WeWork الأمريكية لمشاركة المساحات المكتبية وشركة Uber Technologies Inc الأمريكية.

على جانب أخر كشفت شركة AMD لتطوير المعالجات المركزية عن تقريرها المالي للربع الأول من عام 2020، حيث حققت الشركة خلاله نمو واضح في الإيرادات بزيادة سنوية بنسبة 40%، حيث سجلت الشركة إيرادات قياسية وصلت إلى 1.79 مليار دولار، وذلك على الرغم من تأثر الكثير من الشركات والأسواق بانتشار فيروس كورونا.

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وبحسب موقع tomshardware الأمريكى، حققت الشركة مبيعات قياسية بسلسلة معالجات Ryzen 4000، حيث تسيطر شركة AMD على حصة كبيرة من الأسواق الآن، كما أكدت الشركة علي خططها لإطلاق كروت الشاشة Zen 3 وRDNA 2 في نهاية 2020، إذ أنه من المقرر أن يأتي RDNA 2 بآداء أفضل لكل واط بنسبة 50% مقارنة بإصدار الشركة الحالي من كرت الشاشة.

فيما كشف Lisa Su الرئيس التنفيذي لشركة AMD إلى أن الشركة تمكنت من السيطرة على حصة أكبر في سوق أجهزة الكمبيوتر المكتبي للربع العاشر على التوالي، كما حققت 222 مليون دولار خلال الربع، أي بزيادة 160 مليون دولار عن العام الماضي.