شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 50 مليون عملية تحميل لتطبيق Google Meet على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت منصة جوجل للفيديو Meet نحو 50 مليون عملية تنزيل على متجر جوجل بلاى، وكانت المنصة، جزءًا من G Suite من جوجل للمؤسسات بما فى ذلك الشركات والمدارس، لكنها أصبحت فيما بعد متاحة مجانًا عبر الويب وعبر التطبيقات على كل من أجهزة Android و iOS.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، أوضح خافيير سولتيرو، نائب رئيس G Suite، فى منشور أن النظام الأساسى كان يضيف الملايين من المستخدمين يوميًا ولهذا السبب قرروا جعله مجانيًا، إذ قال: "فى الشهر الماضى، كنا نضيف ما يقرب من 3 ملايين مستخدم جديد كل يوم، وهذا هو السبب فى أننا نوسع الاستخدام ليشمل المزيد من الأشخاص حول العالم، ومع 50 مليون عملية تنزيل و 3 ملايين مستخدم جديد يوميًا، لا توجد حتى الآن فكرة عن المستخدمين النشطين يوميًا لمنصة جوجل".

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وقيل أيضا أن منصة Microsoft Teams قد تجاوزت 75 مليون مستخدم نشط يوميًا الشهر الماضى مما أدى إلى قفزة بنسبة 70٪ فى قاعدة المستخدمين، وفى شهر مارس، ادعت إحدى أكثر منصات مؤتمرات الفيديو شيوعًا - Zoom - أن قاعدة مستخدميها نمت إلى أكثر من 300 مليون مستخدم يوميًا فى الأسابيع الثلاثة الماضية، وبعد ذلك اعترفت بأن الرقم لا يمثل المستخدمين اليوميين ولكن المشاركين يوميا فى اجتماعات Zoom.

كما جعل Facebook أيضًا غرف Messenger التى تم الإعلان عنها مؤخرًا متاحة مجانًا، وفى الوقت الحالى، يتوفر خيار إنشاء غرفة Messenger فى تطبيق ماسنجر للجميع وفى تطبيق فيس بوك للمستخدمين فى الولايات المتحدة، ومع ذلك، ستقوم الشركة قريبًا بإتاحتها لمستخدمى WhatsApp و Instagram أيضًا.